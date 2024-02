Ein halbes Jahrhundert im Dienste der Musica sacra

Am Samstag, 27. Januar, hielt der Kirchenchor Wolfartsweiler nach dem Vorabendgottesdienst, der auch gesanglich umrahmt wurde, im Schützenhaus seine Jahreshauptversammlung ab.

Mit drei Liedern und einem gemeinsamen Abendessen startete die Versammlung. Schriftführerin Brigitte Meyer begrüßte alle Sängerinnen und Sänger mit Partnern, Ortsvorsteher Eugen Stork, Dekan Peter Müller und die Wirtsleute Briggmann. Nach den Berichten der Schriftführerin und der Chorleiterin und Organistin Ulrike Stork nahm Ortsvorsteher Stork die Entlastung der gesamten Vorstandschaft vor. Nach vier Jahren standen dann wieder Wahlen der Vorstandschaft an. Alle bisherigen „Amtsinhaber“ wurden wiedergewählt. Es sind dies Anne Wachter, Edeltraud Nell, Paula Birkhofer, Viktoria Schaudt, Hans Miller und Brigitte Meyer. Sie nahmen die Wahl an.

Danach bedankte sich Eugen Stork beim Chor für das Engagement bei weltlichen und kirchlichen Anlässen immer da zu sein. Das dürfe man in der heutigen Zeit nicht mehr als selbstverständlich betrachten. Die Versammlung war auch die Plattform für die Ehrung einer langjährigen Sängerin.

Für 50 Jahre Singen im Sopran konne Ida Nell geehrt werden. DekanPeter Müller nahm diese Ehrung gerne vor. Es waren Worte des Dankes für soviel Durchhaltevermögen. Frau Nell habe eine sichere Sopranstimme und ist unverzichtbar im Chor. Sie sang bereits in ihrer Heimatgemeinde Marbach und seit 49 Jahren in Wolfartsweiler und sie würde auch schon viele Jahre bei Wind und Wetter jedem einzelnen Sänger die Proben an- sowie absagen. So haben Sie schon Fitness beim Verteilen, meinte Herr Dekan Peter Müller schmunzelnd.

Neben Ehrenbriefen des Cäcilienverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie Ehrenbrief des Diözesanadministrators, Dr. Clemens Stroppel erhielt Ida Nell einen Gutschein und Blumen aus den Händen von Dekan Müller. Im Anschluss richtete auch er noch Dankesworte an den Chor. Dass die kleinste Pfarrei so einen großen Chor habe, das sei nicht zuletzt auch der Chorleiterin Ulrike Stork zu verdanken. Mit weiteren Liedern ging es zum gemütlichen Teil des Abends über.