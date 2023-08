Ein außergewöhnlich erfolgreiches Schuljahr

Mit einer Vollversammlung in der Stadthalle hat das Störck–Gymnasium den Abschluss eines außergewöhnlich erfolgreichen Schuljahres gefeiert. Schulleiter Stefan Oßwald gratulierte den Schülerinnen und Schülern zu ihren Leistungen. „Deutlich über die Hälfte von euch hat einen Preis oder eine Belobigung bekommen“, erklärte er. In zahlreichen Wettbewerben waren Schüler des Störck–Gymnasiums erfolgreich. Die Neuntklässler Jannik Stein und Sina Ostermeier waren in diesem Jahr die Schützenkönige beim Adlerschießen, die Klasse 9c wurde Klassensieger. Den Vorlesewettbewerb in Deutsch gewann Annetta Orthober, in Englisch las Hüseyin Elci am besten.

Für ihre erfolgreiche Teilnahme am Mathe–Wettbewerb „Problem des Monats“ wurden Eva Kraft, Jasmin Bergstreiser, Michelle Bauer, Rana Demircioglu, Tobias Mittendorfer, Zoe Killenberger und Zoe Walter ausgezeichnet, beim Känguru Wettbewerb der Mathematik waren Lucas Cret, Rana Demircioglu, Rune Jumpertz, Annetta Orthober, Kilian Baumgartner, Finn Metzler und Jonas Gärtner erfolgreich. Bei „Mathe im Advent“ zeichnete sich die Klasse 9a mit 14 Schülerinnen und Schülern von 24, die alle 24 Aufgaben richtig gelöst haben. Marlene Birkler erzielte den dritten Platz bei Schüler Experimentieren, Sami Saljanin, Mylo Winkhart und Benedikt Graf konnten einen fünften Platz im Ingenieurwettbewerb junior.ING erreichen, während Krispin Reuter beim Artur–Fischer Erfinderpreis vierter wurde.

Beim Ideenwettbewerb der Volksbank konnten erste Plätze ergattern: Nils Herre, Julian Brendle und David Bischofberger mit ihrem mobilen Ladekabel für E–Bikes sowie Anna Varga, Romy Reiner und Anika Spatscheck mit ihrer praktischen „Bus–Tracking–App“. Bei den Klassenwettkämpfen der Bundesjugendspiele hatten die Klassen 7a, 6c und 5a die Nase vorn, Leander Schade wurde Sieger im Stadtradeln. Der gemeinsam mit dem Förderverein ins Leben gerufene Störck–Wettbewerb stand in diesem Jahr unter dem Motto „Momente, die die Welt veränderten“. Den zweiten Platz sicherte sich Selam Legesse. Der erste Platz ging an das Duo Vin Trivun/ Philipp Reiner sowie Selin Tunc für ihr Modell des Zimmers einer von Corona gebeutelten Jugendlichen. Einen Sonderpreis erhielten zudem jeweils Ann–Katrin Möhrle und Anna Varga sowie Lisa Köberle und Karla Möhrle.