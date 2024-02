Rund 59 Zünfte, Gruppen, Musikkapellen und Fanfarenzüge haben für die 55. Auflage des Göge-Umzug am Fasnetssonntag ab 14 Uhr in Hohentengen ihre Teilnahme zugesagt. „In diesem Jahr ist der Freizeit-, Heimat- und Narrenverein Eichen für den Umzug verantwortlich“, freut sich Zunftmeisterin Michaela Zimmermann.

Was der Kleiderschrank so hergab

Schon vor langer Zeit zogen im kleinsten Teilort der Göge zur Fasnet Einzelpersonen oder lose Gruppen durch das Dorf. Verkleidet hat man sich mit, dem was der Kleiderschrank so hergab. Die Männer bauten Wagen, spannten einen Traktor davor und fuhren durch die umliegenden Ortschaften. Über die Jahre hinweg formierte sich eine Gruppe, die sich zur Aufgabe machte, die Hausfasnet und einen Bürgerball zu veranstalten.

Die Männer widmeten sich dem Wagenbau. Die Frauen wurden mit einem grünen Umhang und einem braunen blätterförmigen Kragen sowie einem hellen Pullover eingekleidet, dazu trugen sie eine schwarze Hose. So zogen die Frauen zweireihig mit einer Marotte ausgestattet, auf deren Spitze eine Holzkugel sowie kleine Schellen und Stoffbändel befestigt waren, durch das Dorf.

Häs wird bis heute getragen

Der als Heimatforscher bekannte Franz Zimmermann war 1978 mit seiner Frau Fanny maßgeblich an der Entstehung der Fasnetsfiguren Eichemer Sämling und Burgwaldteufel beteiligt. Entworfen wurde eine Apfelvollmaske aus Styropor und ein Häs. Die Narrenfigur bezieht sich auf die Apfelsorte, die um 1700 in Eichen gezogen wurde. Zur Fasnet 1982 wurde in die Apfelvollmaske ein freundliches Gesicht eingearbeitet und 1983 folgte die Neugestaltung des Sämlinghäses, das bis heute getragen wird.

Die Burgwaldteufel präsentieren sich mich Früchten aus dem Wald auf ihrer Maske. (Foto: Michael Jäger )

Das Häs war zu schwer

Parallel dazu erweckte man auch die Figur des Burgwaldteufels zum Leben. Der Zweiteiler aus Jacke und Hose wurde mit Sisalschnüren benäht, als Maske diente eine schwarze Augenmaske. Und so hatten die Burgwaldteufelhäser ein beachtliches Gewicht von bis zu zwanzig Kilo. Dies war mit ein Grund, dass sich diese Gruppe nach kurzer Zeit wieder aufgelöst hatte.

Neustart für die Burgwaldteufel

1989 unternahmen die Verantwortlichen einen Neustart in Sachen Burgwaldteufelhäs und dieses Mal war die Idee erfolgreich. Die schwarzen Häser zeigen die Finsternis und die aufgemalten Flammen stellen das Höllenfeuer dar, sagt Ehrenzunftmeister Alfons Bleicher. Jeder Maskenträger modelliert und gestaltet seine Pappmachemaske mit Früchten aus dem Wald individuell.

Gründung im „Kreuz“

Zur Gründung eines Vereins trafen sich am 1. Februar 1990 die Narrengruppe mit den Stammtischbrüdern im Gasthaus „Kreuz“. Alfons Bleicher wurde zum Vorsitzenden und Zunftmeister des neugegründeten Freizeit-, Heimat- und Narrenverein Eichen gewählt. Sein Stellvertreter wurde der Stammtischvorsitzende Anton Fürst.

Nachdem die Nachfrage für Kindermasken 1997 weiter zugenommen hatte, schufen die Eichemer ihre Sämling-Kunststoffteilmasken. Die beiden Einzelfiguren der Büttel und Wurm Sämy komplettieren die Eichemer Narrenfiguren.

Kleine Vereine brauchen die Lobby

Als einer der 18 Narrenvereine gehören die Eichemer Sämlinge am 15.Juni 1990 mit zu den Gründungsmitgliedern des Verbands Alb-Bodensee-oberschwäbischer Narrenvereine e.V. kurz V.A.N. „Dies war ein wichtiger Schritt für uns“, beurteilt Alfons Bleicher, denn als kleiner Narrenverein brauche man auch eine gewisse Lobby.

In diesem Jahr besuchen Sämlinge und Burgwaldteufel die Kindergartenkinder der Göge. Ein wichtiger Teil des Göge-Umzugs sind die Motivwagen deren Geheimnis erst am Sonntag gelüftet wird. „Wir freuen uns auf einen tollen Umzug sowie auf zahlreiche Zuschauer am Straßenrand, die unsere Gastgruppen und Zünfte lautstark unterstützen“, sagt Zunftmeisterin Michaela Zimmermann und grüßt mit einem dreifachen „Eichemer - Sämling!“