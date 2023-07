Egelfinger feiern spontan Ende der Straßensperrung im Ort

Dass man in Egelfingen spontan sein kann, haben die Bewohner schon oft bewiesen. So auch am vergangenen Wochenende, als man auf der neu geteerten Ortsdurchfahrt einfach ein „Spontanfestle“ für alle Bewohner abhielt. Der Vorschlag kam vom Vorstand der Trachtenkapelle, Claus Fritz: „Wir feiern morgen Abend ganz aktuell das Ende der Straßensperrung durch den Ort mit einer Musikprobe auf dem neuen Asphalt vor dem „Albstüble“ auf der noch gesperrten Straße und alle Einwohner des Albdorfleins sind herzlich dazu eingeladen“.

Dank der neuen Medien war es schnell im ganzen Dorf bekannt, als Frank Metzger mit seinen Musikanten den Hock eröffnete, der noch schnell von seinem Kurztrip an den Lago Maggiore rechtzeitig zurückgekehrt war. Und alle kamen und brachten mit, was die Küche und der Keller so her gab, so dass ein Buffett mit Fingerfood aufgebaut werden konnte. Fürs leibliche Wohl war somit bei Groß und Klein bestens gesorgt. Die Getränke dazu spendeten die Egelfinger Vereine, die teilweise mit Schubkarre und Traktor angefahren wurden.

Da die Straße für den Durchgangsverkehr noch gesperrt war, konnte zentral ein Stuhlkreis gebildet werden, wo die Bewohner trotz kurzfristiger Planung Platz nahmen. Seit September letzten Jahres war Egelfingen quasi von der restlichen Welt abgeschnitten. In zwei großen Bauabschnitten wurde die gesamte Ortsdurchfahrt, der Kanal und die Rohrleitungen neu verlegt. So mancher fremde Auslieferdienst landete trotz Navi in einem Feldweg und wusste nicht mehr weiter, wenn er versuchte, die ausgeschilderte Umleitung über Inneringen zu umfahren. Auch die Müllabfuhr fand kein Durchkommen mehr, so dass man ebenfalls einen Sammelplatz der Mülltonen und der gelben Säcke einrichten musste, damit man nicht im Müll versank.

Das laue Sommerwetter trug dazu bei, dass sofort eine ausgelassene Stimmung herrschte. Man unterhielt sich und bei schöner Blasmusik wusste so mancher eine schöne Anekdote der elfmonatigen Bauzeit zu erzählen. Bis in die späte Nacht saß man draußen, man nutze einfach die Restwärme der neuen Straße zum gemütlichen Beisammensein und alle freuten sich über die neu angelegte Ortsdurchfahrt. So kann man zum Egelfinger Gartenfest am zweiten Augustwochenende die neue Ortsdurchfahrt begutachten und wieder zum Festplatz fahren.