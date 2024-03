Zahlreiche Besucher waren der Einladung des ökumenischen Weltgebetstagsteams gefolgt und konnten einen Gottesdienst erleben, der behutsam aber auch deutlich die prekäre Lage der Menschen im Land Palästina versuchte zu verdeutlichen. Mit dem Thema „… durch das Band des Friedens“ haben Frauen aus Palästina den diesjährigen Weltgebetstag vorbereitet.

Gerade in einer Zeit wo Terror und Krieg dieses Land beherrscht, rufen sie christliche Frauen aller Konfessionen auf, sich weltweit zu Gottesdienst, Gebet, und zu inständigem Bitten um Frieden zu versammeln. Die Dekoration in der Mitte des Saales lies erahnen, dass trotz Hoffnungslosigkeit auch die Hoffnung weiterlebt. Ein Olivenbaum mit einer einzelnen Frucht stand als Symbol für Frieden und Widerstandfähigkeit zentral in der Mitte. Musikalisch sorgte das Team von Margit Barsch, Ulrike Stoll und Esther Benz für eine hoffnungsvolle Stimmung und animierte alle die Lieder mitzusingen.

Die biblischen Schrifttexte drückten eindrücklich aus, dass es das Band des Friedens ist, das uns alle zusammenhält und die Liebe füreinander der Auftrag Jesu an uns alle ist. Die Psalmen abwechselnd gesprochen, Fürbitten, Gebete und die Stimmen von drei palästinensischen Frauen gaben einen vielschichtigen Eindruck über die Sorgen und Nöte der Menschen in diesem gebeutelten Land. Sie zeigten aber auch die Hoffnung auf, dass auch sie irgendwann in Frieden leben können. Ein Band des Friedens verband alle Gottesdienstbesucher während des Gottesdienstes ganz praktisch miteinander und zum Friedensgruß wurde dieses Band dann zerschnitten und je ein Stück dem Sitznachbarn um das Handgelenk gebunden. Das „Vater Unser“ zuerst auf aramäisch, der Muttersprache Jesu, angehört, beeindruckte alle, denn die Übersetzungen dieser aramäischen Worte beinhalten so viel mehr, als mit den Worten, die wir alle kennen, zum Ausdruck kommt. Monika Remensperger ermunterte alle am Ende des Gottesdienstes mit dem Lied „ .. durch das Band des Friedens“ tänzerisch mit Leib und Seele in diese Thematik noch tiefer einzutauchen.

Danach konnten sich alle am wieder reichlich bestückten Buffet mit landestypischen Speisen stärken. Dank allen, die sich auf irgend eine Weise eingebracht haben und für die großzügige Kollekte von 424,40€. Sie wird für Projektarbeiten an das Deutsche Weltgebetstagskomitee gespendet.