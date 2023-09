Dritter Platz beim Feuerwehrwettkampf in Kroatien

Der Feuerwehrverband Lipovljani–Novska–Kutina führte wieder einen offenen Feuerwehrwehrwettkampf durch, zu dem auch eine Mannschaft aus Mengen in die Partnerstadt Novska nach Kroatien reiste. Aufgrund der Urlaubszeit konnten jedoch nur wenige Teilnehmer aus Mengen starten, sodass zusammen mit Freunden der Feuerwehr Novska ein gemeinsames Team gebildet wurde.

Der Wettkampf, an dem insgesamt 19 Mannschaften aus Kroatien, Slowenien und unserer Gruppe teilnahmen, umfasste acht Stationen. Weiter gab es eine separate Frauenwertung für vier reine Frauenteams. An den Stationen mussten feuerwehrtechnische Übungen wie eine Brandbekämpfung oder eine technische Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall unter Augen der Schiedsrichter bewältigt werden. Bei einer Temperatur von 38 Grad in voller Einsatzmontur war insbesondere auch der Lauf durch einen Hindernisparcours entsprechend schweißtreibend. Dass das gemischte Team aus Novska und Mengen mit ihren Anstrengungen den dritten Platz in der Endwertung belegen konnte, war demnach umso erfreulicher.

Um den Wettkampf herum wurde auch die Partnerschaft mit den Kameraden aus Novska weiter vertieft. Neben dem kameradschaftlichen Austausch stand aber auch ein Besuch der in der Nähe liegenden Gedenkstätte des KZ Jasenovac auf dem Programm. Die Städtepartnerschaft mit Novska besteht in diesem Jahr seit zehn Jahren und wurde in dem Jahr besiegelt, in dem Kroatien auch der EU beigetreten ist. Die Feuerwehren sind hier, wie auch bei der Freundschaft mit Boulay / Moselle, ein wichtiger Bestandteil der Städtepartnerschaften.