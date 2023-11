Drei historische Herbertinger Brüder

Im Buch „Andreas Harsch - Jurist, Kanzler und Ortsherr - 1554-1626“ erzählt Helmut Brand von der Albvereinsortsgruppe Herbertingen die Geschichte dreier Brüder - Andreas, Michael und Konrad Harsch. Diese sind in kleinbäuerlichen Verhältnissen im 16. beziehungsweise 17. Jahrhundert in der Gemeinde Herbertingen aufgewachsen, doch haben sie ihre Heimat schon im Jugendalter verlassen, um in Freiburg zu studieren. Während sich der Jurist Andreas Harsch bis zum vorderösterreichischen Kanzler hocharbeitete, war Konrad später Ortsherr dreier Gemeinden und Michael ein beliebter Pfarrer.

„Den Andreas habe ich in den Vordergrund des Buches gestellt, weil er der auffälligste der drei Brüder war. Er war eigentlich so der ‚Vater‘ seiner zwei Brüder in der Fremde.“ Und auch Erwin Buchmann, der OG-Vorsitzende, ist begeistert von dieser historischen Figur: „Er war so facettenreich und eine echte Type.“

Der Autor macht mit seinem Werk ein Stück Heimat erlebbar und bietet allen Interessierten einen Einblick ins Leben und den Alltag der Menschen in der Frühen Neuzeit. Das Buch ist für 14,95 Euro im Bürgerbüro im Herbertinger Rathaus erhältlich - schnell sein lohnt sich, denn es gibt nur noch wenige Exemplare.