Dorfweihnacht der Guggemusik

Heute fand unsere 16. Guggeweihnacht statt. Der Einladung zur Dorfweihnacht mit Glühwein, Punsch und weihnachtlichen Leckereien folgten zahlreiche Besucher. Mit einer kurzen Weihnachtsgeschichichte und einigen Weihnachtsliedern stimmten wir die Besucher bestens auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Für die kleinen Gäste brachte der Nikolaus noch ein kleines Geschenk vorbei. Die kompetenten Spendeneinnahmen gehen in diesem Jahr an die Wildensteinschule in Leibertingen. Foto: Nadine Brucker

