Dorfer Albverein wandert zur „Pfullinger Unterhos“

Die Herbstwanderung der Familien führte bei herrlichem Wetter auf den Schönberg bei Pfullingen. Am Nordrand der Alb befindet sich der 400 Meter über dem Echaztal gelegene Aussichtsturm Schönberg des Schwäbischen Albvereins. Landläufig wird er auch „Pfullinger Onderhos“ genannt. Von der Aussichtsplattform des 28 Meter hohen Turmes konnte man weit ins Echaztal, nach Tübingen und bis in die Region Stuttgart sehen. Die von Hermann Möller vorbereitete Wanderung führte zunächst auf den 829 Meter hohen Wackerstein (unser Bild) und von dort zum Aussichtsturm. Über die „Wanne“ ging es zurück zum Ausgangspunkt. Die „Familienwanderungen plus“ des Albvereins Sigmaringendorf richten sich an Familien mit Kindern, die etwas anspruchsvollere Wanderungen suchen, an Eltern, deren Kinder aus der Familiengruppe herausgewachsen sind und alle, die Lust am gemeinsamen Wandern haben.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.