Am Donnerstagmorgen begann vor der großen Strafkammer des Landgerichtes Hechingen der Prozess gegen einen Mann, der im Dezember vergangenen Jahres in Ebingen eine junge Frau und einen jungen Mann getötet haben soll.

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Mordes in zwei Fällen erhoben. Selbst äußern möchte sich der Mann vor Gericht nicht, räumt die Taten aber ein.

Bevor der Prozess um den Doppelmord in Albstadt am Donnerstagmorgen begann, wurden zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das Medieninteresse an der Verhandlung war enorm.

Angeklagter macht vor Gericht keine Angaben

Bereits zu Prozessbeginn hat der Angeklagte von seinem Anwalt verlesen lassen, dass er die Taten, die ihm vorgeworfen werden, einräumt. Er schäme sich dafür und wolle sich entschuldigen.

Er selbst werde sich während des Prozesses allerdings nicht äußern. Bereits Anfang des Jahres hatte der Mann die Taten eingeräumt, nachdem er zunächst dazu geschwiegen hatte.

Neben der Anklageverlesung wurde am Donnerstagmorgen ein medizinischer Sachverständiger gehört. Im Laufe des Tages sollen noch insgesamt sechs Zeugen vor Gericht aussagen.

Große Anteilnahme bei Trauerfeier

Der zur Tatzeit 52-jährige Mann soll am 18. Dezember vergangenes Jahr seine 20-jährige Nichte erdrosselt, und drei Tage später auf dem Ziegelplatz in Ebingen einen 23-jährigen Bekannten der Frau erschossen haben, so die Anklage der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte sitzt seit dem 22. Dezember in Untersuchungshaft.

Die Trauerfeiern der beiden jungen Leute auf dem Ebinger Friedhof, die unter Polizeischutz stattfanden, waren damals von hunderten Trauernden besucht worden; am Ziegelplatz wurde eine Gedenkstelle eingerichtet.

Insgesamt sind acht Verhandlungstage angesetzt. Bereits am Freitag und am kommenden Montag soll es weitergehen.

Mehr zum Prozessauftakt gibt es am Abend auf Schwäbische.de