„Donaulerchen“ schauten auf ein ereignisvolles Jahr zurück

Die Hauptversammlung der Chorgemeinschaft „Donaulerchen“ Bad Saulgau im Saal des „Haus am Markt“ war sehr gut besucht. Neben den aktiven Sängerinnen und Sängern konnte Vorsitzende Linde Michelberger auch Bürgermeister Raphael Osmakowsky-Miller, den Präsidenten des Bächtlefestausschusses, Richard Frey sowie den Ehrenvorstand des Trachtenvereins, Karl-Heinz -Schneider, begrüßen.

Nach den Grußworten folgten die Berichte der Schriftführerin Daniela Geiger und Kassier Lukas Kalivoda. Den Berichten der beiden Chorleiterinnen Sarah Baranja und Margreth Röck war zu entnehmen, dass ein intensives Jahr 2023 mit einem gefüllten Terminplan hinter ihnen liegt. Highlights dabei natürlich das Jahreskonzert im Mai im Stadtforum Bad Saulgau mit dem Musical „Der kleine Tag“. Es folgte der Auftritt im Kurgarten mit anschießendem Grill- und Spielenachmittag im Schillergarten, den Markus Woßmann organisiert hatte. Mit dabei war man beim „Happy familiy day“, beim Umzug am Bächtlefest und bei der Landesgartenschau in Balingen und hatte auch einen Auftritt anlässlich „65 Jahre Nikolausgilde“. Nicht zu vergessen den Auftritt im Europapark Rust und das alljährliche Adventskonzert in der voll besetzten Antoniuskirche in Bad Saulgau.

„Wir freuten uns natürlich über die 1000 Euro aus der Adventskalender-Aktion der Stadtwerke“, so Linde Michelberger. Sie bedankte sich auch auch bei allen Sponsoren, ohne die so ein Musical gar nicht finanzierbar wäre. Sie sprach in diesem Zusammenhang auch die gestiegenen Kosten für die Benutzung des Stadtforums an, was vor allem an Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller gerichtet war. Lobende Worte erhielt der Chor dann vom Chef des Bächtlefestausschusses, Richard Frey, da der Chor bei vielen Events in der Stadt immer zur Stelle und präsent sei. Die Wahlen, die Martin Mink, leitete, brachten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzende Gerlinde Michelberger, 2. Vorsitzende Agelika Rinngenburger, Kassier Diana Duj, Schriftführerin Daniela Geiger, Kassenprüfer Sabine Aßfalg und Anton Stützle. Beisitzer: Christine Hillenbrand, Sabine Aßfalg, Dagmar Rath und Andre Reichert. Jugendsprecherinnen: Lina Georg und Mila Meier. Für fünfjähriges Singen im Kinder- und Jugendchor wurden vom Verband geehrt: Mila Meier, Lida Kijlewski, Zoe Woßmann und Pauline Knies. Am Samstag, 11. Mai, findet das Jahreskonzert statt. Motto: „Zurück in die 80er“.