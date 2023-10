DKMS-Aktion der Willi-Burth-Schule Bad Saulgau

Am Mittwoch, 11.Oktober, fand an der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau eine von der SMV organisierte Registrierungsaktion der DKMS unter dem Motto „Dein Typ ist gefragt“ statt. Die Schüler:innen aus über 20 Klassen wurden zunächst durch einen Referenten der DKMS in einem ausführlichen Vortrag über den Ablauf von der Typisierung bis hin zu einer möglichen Stammzellenspende aufgeklärt. Dabei beeindruckte dessen eigene Geschichte, wie er selbst mit 20 Jahren einem jungen Mann in Finnland das Leben retten konnte.

Anschließend hatten alle Schüler:innen ab 17 Jahren die Möglichkeit, sich per Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen in wenigen Minuten registrieren zu lassen. Selbstverständlich war die Teilnahme freiwillig und kostenlos. Insgesamt konnten am Ende des Tages stolze 84 neue potentielle Spender:innen gewonnen werden, die nun möglicherweise Leben retten können.