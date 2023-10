Die „Wanderfüchse“ im September

Um 10 Uhr trafen sich die „Wanderfüchse“ am Wanderfreitag vor dem Fuchsbau in der Schwarzadlerstrasse in Mengen.

Von Hohentengen-Bremen ausgehend führte der Weg der „Wanderfüchse“ über trockene sonnige Waldwege. Über das gepflegte Wanderwege- und Joggingwegenetz erreichten die „Wanderfüchse“ die Fussenecker Hütte. Diese lud die Gruppe zur Rast ein. Hier konnten die „Wanderfüchse“ nicht nur die Ruhe genießen, sondern auch die Sanierungsergebnisse der Fussenecker Hütte bewundern. Der Balkon Überbau der Fussenecker Hütte war vom Sturm stark beschädigt worden und ist wieder in vorzüglicher Weise von der Stadt Mengen hergerichtet worden. In der Stille des Waldes ging der Weg über die gepflegten Wege bei guter Stimmung zurück. Im Restaurant L`ara Costa in Mengen endete der Wandertag beim Mittagessen.