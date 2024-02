Neues Wochenende und wieder der ratlose Blick aus dem Fenster? Keine Sorge, wir helfen gerne! Das haben die schönsten Tage der Woche zu bieten.

Revival-Party in Mengen

Wann: Samstag, 2. März, ab 21 Uhr

Wo: Eventsaal im Gloria-Kinocenter in Mengen

Eintritt: 10 Euro an der Abendkasse

Im Eventsaal des Gloria-Kinocenters steigt am Samstag wieder die beliebte Extreme Revival-Party mit DJ OLI.E. Gespielt wird Musik von The Cure, Depeche Mode, U2, Kings of Leon, INXS, Fine Young Canibals, Radiohead, Bronski Beat und mehr…

Backhausbesichtigung mit Verkostung von frischem Holzofenbrot

Zusätzlich zur Besichtigung gibt's auch was zu verkosten. (Foto: Pixabay )

Wann: Sonntag, 3. März, ab 14 Uhr

Wo: Backhaus Harthausen

Eintritt: frei

Die Interessensgemeinschaft Backhaus Harthausen lädt Interessierte am Sonntag ein, frische Dennetle und Brot aus dem Ofen zu probieren. Dabei wird gezeigt, wie echtes Holzofenbrot hergestellt wird. Die Interessensgemeinschaft teilt ihre knapp 25-jährige Backtradition mit den Menschen.

Kammerorchester spielt in Sigmaringen

Das Kammerorchester Sigmaringen spielt musikalische Glückwünsche (Foto: Foto: Kammerorchester Sigmaringen )

Wann: Sonntag, 3. März, 18 Uhr

Wo: Stadthalle Sigmaringen

Eintritt: Karten ab 15 Euro online oder bei der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen

Das Kammerorchester Sigmaringen und sein Dirigent und künstlerischer Leiter Mathias Trost gratulieren der Gesellschaft Kunst und Kultur Sigmaringen mit Kompositionen der drei großen Klassiker zum 75. Geburtstag. Es erklingen Sinfonien mit dem Werkverzeichnis „75“.

Bewie Bauer - Ein Teenager wird 50!

Wann: Sonntag, 3. März, ab 14 Uhr

Wo: Schloss Meßkirch

Eintritt: 25 Euro, Karten im Vorverkauf bei der Buchhandlung Schönebeck, Meßkirch und an der Abendkasse

Auch in seinem zweiten Solo-Programm sprengt Bewie Bauer die Grenzen zwischen Stand-Up-Comedy, Parodie und Musikkabarett. In seinem rasanten Crossover-Programm geht es Schlag auf Schlag: Rocksongs zum Mitgrölen wechseln sich ab mit skurrilen Figuren aus seinem bayerischen Alltag.

Kinderkleiderbasar in Pfullendorf

Wann: Samstag, 2. März, 10 bis 11.30Uhr

Wo: Stadthalle Pfullendorf

Eintritt: frei

Beim vorsortierten Second-Hand-Basar in der Pfullendorfer Stadthallen gibt's laut Veranstalter ein riesiges Angebot rund Klamotten für Babys, Kinder und Jugendliche. Zudem findet ein Kuchenverkauf statt.