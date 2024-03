Neues Wochenende und wieder der ratlose Blick aus dem Fenster? Keine Sorge, wir helfen gerne! Das haben die schönsten Tage der Woche zu bieten.

Sigmaringer Stadt- und Dorfputzete

In und um Sigmaringen wird Müll gesamelt. (Foto: dpa )

Wann: Freitag, 22. März und Samstag, 23. März

Wo: Sigmaringen und Umgebung

Eintritt: frei

Auch in diesem Jahr finden die „Stadt- und Dorfputzete“ in Sigmaringen und den Ortsteilen statt. Die Aktion soll die Stadt mithilfe der Bevölkerung von Müll und Unrat befreien. Wer kurzentschlossen teilnehmen möchte, kann an beiden Tagen ab 9 Uhr im Bürgerbüro des Rathauses in Sigmaringen vorbeikommen.

Die Dorfputzete in Oberschmeien beginnt am 23. März um 9 Uhr am Parkplatz der Schmeientalhalle. In Jungnau startet die Dorfputzete am 23. März ab 10 Uhr am Dorfplatz.

Singen für den Frieden

Der Marktplatz wird am Palmsonntag zum musikalischen Treffpunkt. (Foto: Sebastian Korinth )

Wann: Sonntag, 24. März, um 18 Uhr

Wo: Marktplatz in Sigmaringen

Eintritt: frei

Die katholische Seelsorgeeinheit und die evangelische Kirchengemeinde Sigmaringen veranstalten am Palmsonntag ein offenes Singen für den Frieden auf dem Sigmaringer Marktplatz. Auftreten werden verschiedene Chöre, Musikgruppen und Solisten.

Empfohlene Artikel Freizeit Von A bis Z: Das ist dieses Jahr in Sigmaringen los q Sigmaringen

Laut Organisatoren können die Besucher bei den meisten Liedern mitsingen. Ziel sei es, ein Zeichen für die Verbundenheit aller Menschen und ihre Sehnsucht nach Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit und Frieden setzen.

Musikverein lädt in die Unterwelt ein

Mit den Musikern des Vereins geht's ab in die Unterwelt. (Foto: Musikverein Göge-Hohentengen )

Wann: Samstag, 23. März, 20 Uhr

Wo: Göge-Halle Hohentengen

Eintritt: frei

Der Musikverein Göge-Hohentengen lädt am Samstag zum Frühjahrskonzert in die Göge-Halle ein. Dirigentin Katharina Rothmund hat hierzu ein spannendes Konzertprogramm zusammengestellt unter dem Motto: „Himmelszelt und Unterwelt“.

Empfohlene Artikel Freizeit Von A bis Z: Das ist dieses Jahr in Sigmaringen los q Sigmaringen

Dies lässt schon erahnen, dass sich dahinter Kompositionen und Werke verbinden, die die Konzertbesucher auf eine interessante musikalische Reise mitnehmen werden. Für die Orchesterleiterin und die über 100 Mitglieder stark umfassende Kapelle eine Herausforderung. Einlass ist um 19 Uhr.