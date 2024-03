Neues Wochenende und wieder der ratlose Blick aus dem Fenster? Keine Sorge, wir helfen gerne! Das haben die schönsten Tage der Woche zu bieten.

Don Kosaken treten in Mengen auf

Der Don-Kosaken-Chor ist wieder auf Tour. (Foto: Miriam Exner )

Wann: Sonntag, 10. März, um 15 Uhr

Wo: Evangelische Pauluskirche, Zeppelinstraße, Mengen

Eintritt: 28 Euro an der Tageskasse (ab 14 Uhr)

Die Gruppe Maxim Kowalew Don Kosaken wird am Sonntag, 10. März, um 15 Uhr ein Konzert in der evangelischen Pauluskirche in Mengen geben. Der Chor wird ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige ukrainische Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Das sakrale Programm richten die Sänger nach der jeweiligen Jahreszeit.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und dem Vorverkauf finden Sie hier.

Improtheater Spieltrieb – Show zum Weltfrauentag

Die Gruppe SpielTrieb lädt am Weltfrauentag in den Alten Schlachthof ein. (Foto: Improtheater Spieltrieb )

Wann: Freitag, 8. März, 20 Uhr

Wo: Ateliers im Alten Schlachthof, Sigmaringen

Eintritt: frei, Reservierung hier

Die Gruppe SpielTrieb bietet „Theater aus dem Nichts“. Jede Show ist ein Wechselbad der Gefühle, eine emotionale Achterbahnfahrt. Kein Abend ist wie der andere, denn jede Szene, jedes Lied, jedes Gedicht entsteht auf Zuruf frei improvisiert vor den Augen des Publikums. Zwischen virtuosem Spiel und grandiosem Scheitern besteht dabei nur ein schmaler Grat. Denn wo nichts sicher ist, ist alles möglich.

Gebrauchtwarenbörse in Meßkirch

Wann: Samstag, 9. März, 9 bis 11 Uhr

Wo: Stadthalle Meßkirch

Eintritt: frei

Gutes Gebrauchtes gibt's am Samstagvormittag in der Meßkircher Stadthalle bei der Gebrauchtwarenbörse. Wer selbst etwas verkaufen möchte, kann die Sachen bereits am Freitag, 8. März, von 15 bis 17.30 Uhr an der Stadthalle abgeben.

Mini-Live-Show mit Instrumentenmarktplatz

Am Samstag lädt die Musikschule in die Stadthalle ein, um nicht nur die Instrumentenvielfalt kennenzulernen. (Foto: Stadt Sigmaringen )

Wann: Samstag, 9. März, 11 bis 12 Uhr

Wo: Stadthalle Sigmaringen

Eintritt: frei

Ihr Kind möchte ein Instrument erlernen, ist sich aber unsicher welches es denn sein soll? Dann kommen Sie am Samstag zur Mini-Live-Show in die Stadthalle. Hier werden sämtliche Instrumente in Form eines kurzen Konzerts von zahlreichen Schülerinnen und Schülern vorgestellt.

Im Anschluss daran kann das Wunschinstrument unter Anleitung der Lehrkräfte beim „Instrumentenmarktplatz“ in der Stadthalle ausprobiert werden. Das Musikschulbüro steht für Fragen rund um den Unterricht zur Verfügung

Ein französischer Abend mit Querflöte und Orgel

Am Sonntag wird es in der Pfarrkirche in Laiz musikalisch besinnlich und kulinarisch. (Foto: Paula Hassa )

Wann: Sonntag, 10. März, 16 Uhr

Wo: Pfarrkirche St. Peter und Paul, Sigmaringen-Laiz

Eintritt: frei

Tauchen Sie ein in die geistliche und weltliche Musikwelt Frankreichs. Es kommen Werke von Bizet, Dubois, Faure und Clerambault sowohl solistisch als auch im Duo zur Aufführung. Dieser Abend soll alle Sinne ansprechen – darum sind alle recht herzlich eingeladen, im Anschluss an das Konzert noch etwas bei französischen Spezialitäten wie Baguette und Croissant zu verweilen. Es musizieren Paula Hassa, Querflöte und Jan Oexle, Orgel.

Live-Konzert in Pfullendorf

Wann: Samstag, 9. März, 20.30 Uhr

Wo: M-Life, Pfullendorf

Eintritt: -

Stoner and the big balls ist eine Band aus dem Hegau. Die vierköpfige Band hat mit ihrem einzigartigen Sound, der Elemente aus Rock und Blues vereint, schnell Aufmerksamkeit in der lokalen Musikszene erlangt, heißt es auf der Seite des Veranstalters. Ihre energiegeladenen Auftritte sind eine wahre Freude für Konzertbesucher.