Am Wochenende finden wieder Narrentreffen und ein Neujahrsempfang statt. Außerdem Musik, Kultur und der Sprung ins eiskalte Nass. Viel Spaß.

Narrentreffen in Inzigkofen

Narren erklären das Inzigkofer Rathaus im letzten Jahr kurzerhand zum Harem (Foto: WARNING )

Wann: Freitag, 19. Januar, ab 19.30 Uhr, und Sonntag, 21. Januar, ab 9 Uhr

Wo: Festgelände rund um die Römmerhalle in Inzigkofen, die Halle wird geöffnet sein und es werden zwei Zelte aufgestellt

Eintritt: frei

Die Ledigengesellschaft Inzigkofen feiert ihr 200-jähriges Bestehen mit einem Narrentreffen. Geplant ist ein Nachtumzug am Freitagabend mit über 30 Zünften und rund 1500 Hästrägern. Beginn: 19.30 Uhr.

Am Sonntag wird es um 9 Uhr einen Narrengottesdienst in der Klosterkirche in Inzigkofen geben, bevor es um 10.30 Uhr mit dem Zunftmeisterempfang im Bürgersaal des Rathaus Inzigkofen weitergeht. Der Jubiläumsumzug mit über 35 Zünften und rund 2000 Hästrägern wird am Sonntag um 13.31 Uhr starten.

Theaterstück: „Der Revisor“ von Nikolai Gogol

Wann: Samstag, 20. Januar, um 19 Uhr

Wo: Stadthalle Sigmaringen

Eintritt: 25 Euro, für Schüler und Studenten ist der Eintritt frei

In dieser 1835 geschriebenen Satire lässt es sich die Oberschicht einer Provinzstadt irgendwo in Russland auf Kosten des Rests der Bevölkerung gut gehen. Doch dann kommt ein Gerücht auf, ein Revisor sei auf dem Weg in die kleine Stadt.

Gregor Turecek hat das Stück inszeniert.

Frauenfasnet in der Laucherttalschule

Ein imposantes Bild: Bei der Frauenfasnet in Gammertingen stehen die Närrinen im Mittelpunkt. (Foto: Sabine Rösch )

Wann: Samstag, 20. Januar, ab 19.01 Uhr

Wo: Mensa der Laucherttalschule Gammertingen

Eintritt: 15 Euro - Platzkarten

Mit Essen, Musik und Programm startet am Samstag die Frauenfasnet in Gammertingen. Los geht es um 19.01 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf bei Maria-Reiser - Der Laden. Gemeinsam soll gefeiert, getanzt und geschunkelt werden.

Eisbaden und Frühstück in Saulgau

(Foto: Archeiv/Annette Riedl/dpa/dpa-tmn )

Wann: Sonntag, 21. Januar, um 9 Uhr

Wo: Schillers Café in Saulgau

Eintritt: Empfohlen ist eine Spende über 15 Euro.

Theresa Weitzmann ist erfahrene Eisbaderin und gibt eine Einführung zum Bad im kalten Wasser. Für diese besser Planbarkeit bitten die Veranstalter um eine Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 18. Januar unter [email protected].

Ringtreffen in Altshausen

Die Umzüge in Altshausen sind gut besucht. (Foto: Thomas Warnack )

Wann: Samstag, 20. Januar, ab 16 Uhr, und Sonntag, 21. Januar, ab 13.30 Uhr

Wo: Marktplatz Altshausen und im Ort

Eintritt: frei

Zimmerleute stellen am Samstag, 20. Januar, um 16 Uhr den Narrenbaum auf dem Marktplatz. Ab 19 Uhr beginnt die Narrennacht auf dem Marktplatz. Der große Narrensprung findet am Sonntag, 21. Januar, ab 13.30 Uhr statt.

Neujahrsempfang in Bad Saulgau

Wann: Samstag, 20. Januar, um 16 Uhr

Wo: Stadthalle Bad Saulgau

Eintritt: frei

Die Stadt Bad Saulgau lädt zum Neujahrsempfang. Es ist der letzte Empfang von Bürgermeisterin Doris Schröter, die bereits am 18. Januar ihre letzte Gemeinderatssitzung hält. Sie wird am Samstag verabschiedet.

Ihr Nachfolger Raphael Osmakowski-Miller wird das Amt am 1. Februar antreten.

Guggenmusiktreffen in Wald

Guggenmusik macht Laune. (Foto: Alexander Prinz )

Wann: Samstag, 20. Januar, ab 20 Uhr

Wo: Zehn-Dörfer-Halle in Wald

Eintritt: freier Eintritt bis 21 Uhr

Die Guggenmusik Let's Fetz veranstaltet ein Guggenmusiktreffen in Wald. Mit dabei sind unter anderem Sunshine Gugge, O-Town Otterswang, Tanzteam Zwanzig43 und viele weitere.

Puppentheater in Ostrach

Puppentheater Ostrach. (Foto: schildgen (warning) )

Wann: Sonntag, 21. Januar, um 15 Uhr

Wo: Puppenbühne Ostrach

Eintritt: 6 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder

Die Puppenbühne in Ostrach führt „Hexe Ranunkels Winterblues“ auf. Die Handpuppengeschichte ist für Kinder ab drei Jahren geeignet.