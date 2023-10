Nach langer Wartezeit öffnet am Wochenende endlich der Bikepark in Veringendorf. Wer es lieber etwas gemütlicher mag, wird bei den zahlreichen musikalischen und künstlerischen Angeboten fündig. Und wem das alles nicht zusagt, kommt beim Weinfest in Bad Saulgau auf seine Kosten.

Schlagerparade mit Stefan Mross

Wann: Freitag, 6. Oktober, 19 Uhr

Wo: Stadthalle Sigmaringen

Eintritt: 19,99 Euro bis 72,99 EUR, Reservierung über Stadthalle Sigmaringen – Die perfekte Event-Location

Ein ganz besonderes Schmankerl für Schlagerfans findet am Freitag in der Stadthalle Sigmaringen statt. Stefan Mross führt durch den Abend, der gespickt ist mit Live-Musikern und einer atemberaubenden Bühnenshow.

Zusammen mit musikalischen Freunden wie Michael Fischer, Hansy Vogt und der Powerfrau des deutsch Schlagers Anna-Carina Woitschack verspricht Stefan Mross eine Schlagerparty, die ihresgleichen sucht.

Kunst, Musik und Theater im Alten Schlachthof

Wann: Freitag, 6. Oktober, 19 Uhr; Samstag, 7. Oktober, 20 Uhr; Sonntag, 8. Oktober, 15 Uhr

Wo: Alter Schlachthof Sigmaringen

Eintritt: Werkstattgespräch frei; Konzert 12-15 Euro; Puppentheater 5-8 Euro; Reservierungen unter www.schlachthof-sigmaringen.de

Ein Werkstattgespräch mit der Künstlerin Nana Seeber eröffnet ein volles Wochenendprogramm im Alten Schlachthof in Sigmaringen. Die Grafikerin und Fotografin lotet bei ihrem Werkaufenthalt die Möglichkeiten der Fotoradierung an Radierpresse und Belichtungsgerät aus und verarbeitet dabei ihre Eindrücke aus Sigmaringen und Umgebung.

Doch damit nicht genug: Am Samstagabend spielt Fabian Zeller ein Gitarrenkonzert (20 Uhr) und am Sonntagnachmittag um 15 Uhr gibt es Puppentheater für Kinder mit dem Puppentheater „Kübel wie Eimer“.

Eröffnung Bikepark Veringendorf

Wann: Sonntag, 8. Oktober, 10.30 Uhr

Wo: Höhensportplatz Veringendorf

Eintritt: frei

Mit Frühschoppen, einer Vorführung und einem reichhaltigen Mittagstisch startet am Sonntag die Eröffnungsfeier des Bikeparks in Veringendorf. Der TV Veringendorf hat den Park neben dem Höhensportplatz gebaut.

Ab 13 Uhr hält Bürgermeister Maik Rautenberg eine Eröffnungsrede. Die Gäste erwartet zudem eine Show mit Bikepark Profis. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken und einen Spielplatz.

Erstes Weinfest in Bad Saulgau

Wann: Samstag, 7. Oktober, ab 12 Uhr und Sonntag, 8. Oktober, ab 10 Uhr

Wo: Schillergarten

Eintritt: frei

Neben Bächtlefest und Klosamarkt gibt es ab sofort in Bad Saulgau auch ein großes Weinfest. Im Schillergarten wird am Samstag und Sonntag neben Weiß- und Rotwein auch Bier und antialkoholoische Getränke gereicht.

Der Musiker Donato bereitet ab 17 Uhr eine italienische Nacht. Und auch am Sonntag ist für musikalische Unterhaltung gesorgt. Zum Frühschoppen spielt die Dreikönigsmusig, anschließend tritt das Kabarettduo „D’Babett ond D’Lena“ auf und ab 14.30 Uhr das Musikduo Jessi und Gere.

Natürlich darf auch die Wahl der Weinkönigin bei einem Weinfest nicht fehlen.

Tag der offenen Tür der Feuerwehr Bad Saulgau

Wann: Sonntag, 8. Oktober, ab 9.30 Uhr

Wo: Feuerwehrhaus Bad Saulgau, Martin-Staud-Straße 6

Eintritt: frei

Vor etwas mehr als einem Jahr hat die Feuerwehr Bad Saulgau ihr neues Feuerwehrhaus an der Martin-Staud-Straße bezogen. Am 8. Oktober wird die Erweiterung des Gebäudes mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.

Der Tag der offenen Tür startet um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Johanneskirche. Um 12 Uhr wird ein Mittagstisch angeboten, ehe es das Programm ab 14 Uhr mit Führungen durch das Feuerwehrhaus sowie einer Fahrzeugausstellung und Schauübungen fortgesetzt wird.