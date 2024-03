Neues Wochenende und wieder der ratlose Blick aus dem Fenster? Keine Sorge, wir helfen gerne! Das haben die schönsten Tage der Woche zu bieten.

Verkaufsoffener Sonntag

In Bad Saulgau findet am 17. März von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt. (Foto: dpa )

Wann: Sonntag, 17. März, 13 bis 18 Uhr

Wo: Innenstadt Bad Saulgau, Toom-Baumarkt und Elektrofachmarkt Expert

Eintritt: frei

Der verkaufsoffene Sonntag in Bad Saulgau wird umrahmt vom Freizeitspaß auf Rädern. Außerdem gibt es ab 13.30 Kinder- und Jugendfilme im Kino Saulgau.

Sigmaringer Kleinkunstabend

Im ganzen Sigmaringer Stadtgebiet gibt's Veranstaltungen im Rahmen der Kleinkustabends. (Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa )

Wann: Sonntag, 17. März, ab 10 Uhr

Wo: Im ganzen Stadtgebiet Sigmaringen

Eintritt: unterschiedlich

Erstmals lädt die Stadt am Sonntag, 17. März, zum Sigmaringer Kleinkunstabend ein, an dem an verschiedenen Orten kulturelles Programm geboten ist. In mehreren Räumlichkeiten in der Stadt treten Künstler verschiedener Kleinkunst-Genres auf.

Die Besucher wechseln die Schauplätze nach Belieben und können sich so ihren Klein.Kunst.Abend individuell zusammenstellen. Ob große Bühne mit Kabarett, kuscheliges Folk-Konzert in einem Linienbus oder Aftershowparty mit DJ, für jeden Geschmack ist beim „Klein.Kunst.Abend Sigmaringen“ etwas geboten.

Details und weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Rumpeljazz mit der Hochzeitskapelle in Scheer

Rumpeljazz gibt's mit der Hochzeitskapelle in Scheer. (Foto: Andreas Staebler )

Wann: Samstag, 16. März, 20 Uhr

Wo: Fauststudio in Scheer

Eintritt: 15 Euro an der Abendkasse

Gegründet anlässlich der Hochzeit eines Freundes sind die Musiker anschließend einfach als Band zusammengeblieben. Der Bräutigam spielt mittlerweile auch mit.

Die Kapelle spielt gern auch mal spontan auf der Straße oder in einem Park – und hat im vergangenen November ein Album mit befreundeten japanischen Musikern herausgebracht, das bei den Musikkritikern für Freude gesorgt hat. Ihre Musikrichtung nennen sie Rumpeljazz und sie sind bereit, auch mit Hans-Joachim Irmler im zweiten Teil des Konzerts zu improvisieren…

Kabarett in der Alten Kirche in Rulfingen

Wann: Samstag, 16. März, 20 Uhr

Wo: Alte Kirche Rulfingen

Eintritt: 20 Euro an der Abendkasse

In der Alten Kirche Rulfingen ist Uli Boettcher am Samstag, 16. März, um 20 Uhr mit seinem Kabarett „Ü50-Silberrücken im Nebel“ zu Gast. Sein Thema: Männer in den 50ern. Sie haben den sozialen Status, die wirtschaftliche Sicherheit und die geistige Reife, um Familie, Arbeitskollegen und Freundeskreis sicher durch die Stürme des Alltags zu leiten. Im Vorverkauf gibt es bei der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen, der Bäckerei Neher in Rulfingen und Stadtbücherei Mengen Karten für 18 Euro.

Kirchenchor singt und Kreuz-Meditation

Wann: Samstag, 16. März, um 18.30 Uhr und Sonntag, 17. März, um 18 Uhr

Wo: Wallfahrtskirche Maria Deutstetten und St. Mauritius Harthausen/Scher

Eintritt: frei

Der Kirchenchor St. Nikolas Veringenstadt singt am Samstag unter Leitung von Roland Hoheisel-Gruler in der Wallfahrtskirche. Am Sonntag lädt die katholische Kirchengemeinde Straßberg-Veringen zudem zu einer Kreuz-Meditation in St. Mauritius ein. Der Chor Cum Deo begleitet die Meditation.

Duo Kontrabass und Klavier

Wann: Samstag, 16. März, um 19 Uhr

Wo: Schlosssaal Gammertingen

Eintritt: Vorverkauf bei Papeterie Mey

Michael Rieber und Norbert Goerlich spielen Werke von Desenclos, Fauré, Ravel und Franck. Das Konzert der Gammertinger Schlosskonzerte findet im Schlosssaal im Gammertinger Rathaus statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Papeterie Mey oder an der Abendkasse.