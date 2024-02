Neues Wochenende und wieder der ratlose Blick aus dem Fenster? Keine Sorge, wir helfen gerne! Das haben die schönsten Tage der Woche zu bieten.

Das Ponticelli Ensemble bei der Vesperkirche

Das Ponticelli-Ensemble gibt am Freitag ein Konzert im Rahmen der Vesperkirche. (Foto: Veranstalter )

Wann: Freitag, 23. Februar, 20 Uhr

Wo: Evangelische Stadtkirche

Eintritt: frei, um eine Spende wird gebeten

Das Ponticelli Ensemble gibt im Rahmen der Vesperkirche am Freitag ein Konzert. Die Musikgruppe aus Aulendorf spielt aus einem Repertoire, das sich von klassischer Kammermusik bis hin zu Musik der 30er oder eigenen Interpretationen aus der Popkultur erstreckt.

Das gesamte Programm der Vesperkirche finden Sie auf der Website der Kirchengemeinde.

Theaterstück „Falsch“ im Alten Schlachthof

Sophie Hirsch als Kat, Anton Köberle als Ge und Sabrina Sauter als Sis (von links) in dem Kammerschauspiel „Falsch“, das am Freitag im Alten Schlachthof Sigmaringen gezeigt wird. (Foto: Waltraud Wolf )

Wann: Freitag, 23. Februar, 20 Uhr

Wo: Alter Schlachthof Sigmaringen

Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro

In diesem Drama von Lot Vekemans aus den Niederlanden stellen sich zwei Schwestern ihrer Vergangenheit, nachdem sie in einen tödlichen Unfall verwickelt waren. Die Geschichte über Liebe, Lügen und Vergebung wurde 2018 in den Niederlanden uraufgeführt. Die Inszenierung von Ralf Puhane feierte in diesem Jahr auf dem Riedlinger Theatersommer seine Premiere.

Tickets gibt es auf der Website des alten Schlachthofs.

Kinderkleiderbasar in Aach-Linz

In der Schlossgartenhalle in Aach-Linz gibt es am Samstag eine große Auswahl an Kinderkleidern. (Foto: Simone Harr )

Wann: Samstag, 24. Februar, 13 bis 14.30 Uhr

Wo: Schlossgartenhalle in Aach-Linz

Eintritt: frei

Am Samstag haben Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder neu einzukleiden oder selbst Kleider, aus denen die Kleinen rausgewachsen sind, weiterzugeben.

Es gibt auch einen Teppich-Flohmarkt, bei dem Kinder ihre Spielsachen oder andere Artikel selbst verkaufen können.

Weitere Infos und die Anmeldung für Verkäufer gibt es auf der Website des Kleiderbasars.

Lesung und Signierstunde mit Anita Hofmann

Anita Hofmann hat eine Autobiografie geschrieben. (Foto: imago )

Wann: Sonntag, 25. Februar, ab 14 Uhr

Wo: Schloss Meßkirch

Eintritt: frei

In ihrer Autobiografie „Sei einfach nur schön“ erzählt Schlagerstar Anita Hofmann von toxischen Beziehungen, ihren Krankheiten und wie es ihr erging, als das Gesangsduo, das sie mit ihrer Schwester bildete, auseinanderging.

Am Sonntag liest sie im Schloss Meßkirch aus ihrem Buch und signiert.

Bach meets Electro

Christian Zimmermann (links) und Fernando Lepe Aras bringen Bach-Werke mit Synthesizern zum Grooven. Die Orgeltöne steuert Vera Klaiber bei. (Foto: Barbara Szymanski )

Wann: Sonntag, 25. Februar, 18 Uhr

Wo: Evangelische Stadtkirche

Eintritt: frei, um eine Spende wird gebeten

Was wie eine ungewöhnliche Kombination klingen mag, wird im Rahmen der Vesperkirche zu einem einzigartigen Klangerlebnis. Die Mischung aus Orgel, Klavier und Synthesizer erfüllt am Sonntag die evangelische Stadtkirche in Sigmaringen. Inspiriert von den Werken von Johann Sebastian Bach entstehen bei „Bach meets Electro“ ganz neue Stücke, sogenannte re:works.

Das gesamte Programm der Vesperkirche finden Sie auf der Website der Kirchengemeinde.

Benefizkonzert für evangelische Kirche

Wann: Samstag, 24. Februar, ab 19 Uhr

Wo: Rathaus Gammertingen und evangelisches Gemeindehaus

Eintritt: frei

Klavier-Werke von Beethoven zwischen Habsburg und Napoleon spielt Volker Schneider am Samstag im Gammertinger Rathaus. Dazu werden unterhaltsame Texte zum Leben und Wirken des Komponisten vorgetragen. Im Anschluss an das Programm lädt die Kirchengemeinde in das evangelische Gemeindehaus ein, um in Gesprächen über den Stand zur Kirchenrenovierung zu berichten. Der Eintritt ist frei. Der Föderverein freut sich über Spenden zur Kirchenrenovierung.

Popchor in Mengen

Der Popchor tritt in Mengen auf. (Foto: Popchor „Wir für Euch“ )

Wann: Sonntag, 25. Februar, 18 Uhr

Wo: Evangelische Stadtkirche

Eintritt: frei, um eine Spende wird gebeten

Der Popchor „Wir für Euch“ lädt zum Benefizkonzert in die Pauluskirche Mengen ein. Das Konzert unterstützt die Ambulanten Dienste der Stiftung Liebenau in der Pauluskirche in Mengen. Der Chor „Wir für Euch“ setzt sich seit 1987 für soziale Projekte ein und begeistert mit einem vielfältigen Repertoire aus Popsongs, Folklore, Musicals und geistlichen Liedern. Die Spenden des Benefizkonzerts kommen den Klientinnen und Klienten der Ambulanten Dienste zugute, die von steigenden Lebenshaltungskosten betroffen sind.