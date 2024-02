Neues Wochenende und wieder die Frage: Was tun? Wir helfen gerne! Dieses Mal unter anderem im Angebot: Musik, Funken und eine Messe.

Musik in der alten Kirche

Sänger Tobias Conzelmann kommt aus Meßstetten. (Foto: Veranstalter )

Wann: Samstag, 17. Februar, 20 Uhr

Wo: Alte Kirche Rulfingen

Eintritt: 18 Euro (ermäßigt 16 Euro)

Der Sänger aus Meßstetten tritt am Samstag mit seiner Band in der Alten Kirche in Rulfingen auf. Er präsentiert dabei neben Coversongs auch eigene Lieder.

Duo Esencia spielt im Bürgerhaus in Ennetach

Duo Esencia spielt im Bürgerhaus in Ennetach. (Foto: )

Wann: Sonntag, 18. Februar, 17 Uhr

Wo: Bürgerhaus in Ennetach

Eintritt: Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die Jugendmusikschule gebeten

Am Sonntag findet im Bürgerhaus Ennetach ein klassisches Konzert mit dem Duo Esencia statt. Das Duo hat sich auf lateinamerikanische Musik für Oboe/Englischhorn und Klavier spezialisiert. Chiaki Nagata am Klavier und Ximena Poveda an der Oboe/Englischhorn bieten als Duo Esencia ein Konzert lateinamerikanischer Komponisten aus den 1950er-Jahren bis heute.

Funken in Unterschmeien

Das Feuer kann sich sehen lassen: In Unterschmeien fliegen die Funken. (Foto: Foto: Peggy Meyer )

Wann: Samstag, 17. Februar, ab 18 Uhr

Wo: Unterschmeien, oberhalb der Bernhardushütte

Eintritt: frei

Die Schmeier Funkenbuben brennen ihren Funken bereits am Samstag ab. Los geht's nach Einbruch der Dunkelheit gegen 18 Uhr. Es wird bewirtet. Zu finden ist der Funkenplatz am Ende des Weintalwegs.

Baumesse Bauplus in Albstadt

Über den Schutz vor Einbrechern informiert die Polizei am Wochenende auf der Messe Bauplus in Albstadt. (Foto: dpa )

Wann: Samstag, 17. Februar, 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 18. Februar, 11 bis 18 Uhr

Wo: Zollern-Alb-Halle, Albstadt

Eintritt: frei

Egal ob Renovierung, Sanierung oder Neubau – bei der Bauplus-Messe in Albstadt bieten rund 60 Aussteller allerlei Informationen rund um die Themen Bauen und Wohnen. Auf 2000 Quadratmeter stehen sie Besuchern Rede und Antwort und präsentieren Produkte sowie Dienstleistungen.

Außerdem finden an den beiden Veranstaltungstagen auch diverse Fachvorträge zu den Themen Energie, Nahwärme und Einbruchschutz statt. Besucher können die kostenlosen Parkplätze an der Zollern-Alb-Halle nutzen.