Die Kunstfreunde „Im Garten des Faun“ in Gaienhofen

Zur Monatsveranstaltung im September ging es mit 53 Kunstfreunden und der Firma Bühler von Herbertingen aus auf die schöne Halbinsel Höri an den Bodensee. Bei sonnigstem Kaiserwetter wurde das erste Ziel der Tagesfahrt der Künstlergarten Lubach/Schweikart in Gaienhofen erreicht. Die Malerin und der Bildhauer öffneten den Teilnehmern ihren „Garten des Faun“ samt Wohnhaus und Atelier in herrlichster Steillage, um dort ihre vielfältigen Arbeiten in Farbe und Stein zu präsentieren. Mit Traumblick auf den See war dies ein ganz besonderer Augenschmaus. Nach dem Mittagessen im „Hirschen“ in Horn ging es weiter zur Villa von Otto Dix aus dem Jahr 1936 nach Hemmenhofen. Dort konnte die zweigeteilte Gruppe eintauchen in die Lebensgeschichte des Malers und Grafikers mit all seiner Tragik, Höhen und Tiefen. Wortgewaltig und mit emotionaler Gestik schilderte der Museumsführer den Werdegang des Künstlers und beendete den Rundgang im Keller mit seinen Wandmalereien, die anlässlich einer Fasnachtsveranstaltung mit Gästen 1966 entstanden. Kaffee/Kuchen konnten danach im Wohnzimmer und auf der Terrasse mit Aussicht in bester Lage genossen werden. Bei der Heimfahrt wurde ein kurzer Stopp in der Petruskirche in Kattenhorn eingelegt, wo Otto Dix in den Nachkriegsjahren die Glasfenster gestaltete. Eine wohl gelaunte Reisegesellschaft verabschiedete sich bereits mit Vorfreude auf die in wenigen Wochen anstehende Fünf–Tages–Reise nach Hannover/Hamburg zum Konzert in der Elbphilharmonie.

