Heftige Brände, über die Ufer tretende Flüsse und die Corona-Pandemie: Zur Geschichte des Landkreis Sigmaringen gehören auch traurige Kapitel, die unsere Zeitung in ihrer Serie 50 Jahre Landkreis Sigmaringen nochmals aufgreift. Diese fünf größten Katastrophen sind den Menschen in Erinnerung geblieben. Was war passiert?

1. Einer der größten Brände der Nachkriegszeit

Löschangriff von allen Seiten: 2007 versuchen die Einsatzkräfte, den Shredderbrand unter Kontrolle zu bringen. (Foto: Thomas Warnack )

Mit dem Stichwort „Unklare Rauchentwicklung“ werden am 30. August 2007 die Kräfte der Feuerwehr Herbertingen alarmiert. Der Einsatz am Shredderwerk entwickelt sich zu einem der größten Brände der Nachkriegszeit — im Kreis und ganz Baden–Württemberg. Erst am Abend des 3. Septembers ist der Großbrand vollständig gelöscht.

Das Problem: Mehr als zehn Meter hoch türmt sich der Schrotthaufen aus Autowracks, alten Waschmaschinen, defekten Kühlschränken, verrosteten Fahrrädern und der Brandherd irgendwo mitten drin. Von allen Seiten kommt Luft an die Flammen, beschleunigt den Brand. Die dichten Rauchwolken sind bis zum Bodensee und ins Alb–Donau–Gebiet zu sehen. Feuerwehren aus fünf Landkreisen sowie Betrieben wie dem Flughafen Zürich sind im Einsatz, werden unterstützt von THW, Bundeswehr, Polizei und Rettungsdienst.

In Spitzenzeiten werden pro Minute 12.000 Liter Löschwasser in den glühenden Metallberg gepumpt, um diesen abzukühlen. Die Anlagen und Gebäude des Shredderwerks bleiben ganz, auch gibt es unter den Mitarbeitern und fast 700 Einsatzkräften keine schwerwiegenden Verletzungen. Belastet wird allerdings das Grundwasser, da beim Löscheinsatz auch rund 125.000 Liter PFC–haltiger Löschschaum verwendet wurden. In der Folge musste ein Trinkwasserbrunnen in Ertingen stillgelegt werden.

2. Die Lauchert flutet Veringenstadt

Ein Mädchen watet im Juni 2013 durch die überschwemmte Innenstadt von Veringenstadt. (Foto: dpa/Felix Kästle )

Veringenstadt wird im Jahr 2013 von einem Jahrhunderthochwasser getroffen. Die sonst so beschauliche Lauchert flutet weite Teile der historischen Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern.

Die Feuerwehr fordert die Bewohner der am stärksten betroffenen Straßen auf, ihre Häuser zu verlassen. Die 70 Notunterkünfte in Veringendorf werden aber nur von wenigen Bewohnern genutzt. Sechs Personen bringen Einsatzkräften — unter anderem mit einem Schlauchboot — in Sicherheit.

„So viel Wasser hat es hier noch nie gegeben“, sagt Bürgermeister Armin Christ. „Zumindest können sich die alten Leute im Ort nicht daran erinnern.“ Ihm imponieren die Ausdauer der Einsatzkräfte und das Angebot unzähliger Bürger, beim Füllen der Sandsäcke und dem Errichten der Dämme zu helfen.

Bei einer von der Stadt, dem Mehrgenerationenhaus und der „Schwäbischen Zeitung“ eingerichteten Spendenaktion kommen mehr als 100.000 Euro zusammen. Bürgern, die ihr Hab und Gut verloren haben, kann damit unbürokratisch geholfen werden. Die Kosten, die allein der Gemeinde durch das Jahrhunderthochwasser entstanden sind, werden auf rund eine halbe Million Euro beziffert.

3. Göggel–Hochzeit endet mit Großbrand

Das Feuer bei Reifen Göggel in Gammertingen zerstört die Lagerhalle 8 und etliche im Hof abgestellte Lieferfahrzeuge und Auflieger für Lastwagen. (Foto: SDMG )

Die Hochzeit des Gammertinger Reifenhändlers Bruno Göggel im Juli 2022 mündet in ein Desaster. Pyrotechniker jagen ein Feuerwerk in den Himmel, eine halbe Stunde später brennt es. Das Feuer zerstört eine Lagerhalle komplett, direkt angrenzende Firmengebäude können gerettet werden.

Vier der 300 Hochzeitsgäste werden mit leichten Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht.

In der ersten Brandnacht sind bis zu 500 Kräfte gleichzeitig auf dem Firmengelände im Einsatz. Über die vier Tage verteilt sind es 740 Frauen und Männer von 26 Feuerwehren aus fünf Landkreisen.

+++ Ein Jahr nach dem Brand in Gammertingen gibt es neue Erkenntnisse +++

Nach Angaben des Göggel–Marketingleiters Mike Hummel liegt der entstandene Sachschaden bei rund 25 Millionen Euro. Den größeren Teil dieser Summe hätten die Versicherungen bereits beglichen.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den verantwortlichen Pyrotechniker des Feuerwerks. Die Ermittlungsbehörde weist darauf hin, dass — so lange, bis ein Gericht ein rechtskräftiges Urteil gesprochen hat — für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung gelte. Ein Brandsachverständiger war im Auftrag der Ermittlungsbehörden über Versuche zu dem Ergebnis gekommen, dass das Feuerwerk die Reifenstapel entzündet haben könnte.

4. Ein defektes Wehr verschärft das Donau–Hochwasser 1980

Im August 1973 stürzt die Laizer Brücke ein, nachdem sie von der Donau unterspült wurde. Sieben Jahre später, beim Hochwasser 1980, besteht die Gefahr erneut. (Foto: Privat )

Wie in einem Hexenkessel brodelt es beim Wehr unterhalb des Sigmaringer Schlosses, schreibt die „Schwäbische Zeitung“ am 7. Februar 1980 über das schlimmste Hochwasser an der Oberen Donau seit dem Jahr 1919.

Eine Ursache für die Überflutung der Vorstadt: Das Wehr unterhalb des Schlosses kann wegen eines technischen Defekts nicht heruntergelassen werden, weshalb sich die Wassermassen hinter dem Wehr stauen. Der Pegel in Sigmaringen liegt 2,70 Meter über dem Normalwert, die Donaubrücke an der Laizer Straße droht weggespült zu werden. Ein Autohaus muss seine Neuwagen in Sicherheit bringen, ein Supermarkt in der Vorstadt wird überflutet.

Ende der 1970er–Jahren war die Donauregulierung mit einem Aufwand von 40 Millionen Mark abgeschlossen worden, weshalb in Laiz von dem Hochwasser verschont wird.

Flussabwärts in Sigmaringendorf, Scheer und Mengen heißt es dagegen ebenfalls Land unter. Insgesamt schätzt die Landesregierung den entstandenen Schaden in den Landkreisen Sigmaringen, Biberach und im Alb–Donau–Kreis auf 31 Millionen Mark.

5. Die Corona–Pandemie hält die Menschen in Atem

Bei Apotheker Martin Buck wird im Dezember 2020 die Kosmetikkabine kurzerhand zu einem Testlabor. (Foto: Julia Freyda )

Der erste Corona–Fall im Kreis Sigmaringen wird am 3. März 2020 amtlich. Ein 49–jähriger Vater von drei Kindern aus Bad Saulgau steckt sich im Skiurlaub in Wolkenstein/Südtirol an. Als er Gliederschmerzen, Husten und Fieber bekommt, isoliert er sich zu Hause und macht bei seinem Hausarzt einen PCR–Test. Schnelltests gibt es zu Beginn der Pandemie noch keine. Nach der Bestätigung muss sich der erste Corona–Patient zwei Wochen lang von seiner Familie isolieren, die sich nicht ansteckt.

In mehreren Wellen breitet sich das Virus im Landkreis aus. Der Höhepunkt: am 19. März 2022 mit einer Inzidenz von knapp 3800. Die Inzidenz gibt die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bezogen auf die zurückliegenden sieben Tage an. Laut amtlichen Statistiken werden im Kreis Sigmaringen insgesamt knapp 68.000 Infektionen gezählt. Die Zahl der Todesopfer, die in Zusammenhang mit Corona stehen, gibt der Landkreis Sigmaringen mit 209 an.

Die ersten Imfpungen erfolgen im Januar 2021, parallel bieten Apotheken erste Schnelltests an. Das Landratsamt sieht sich nach dem sprunghaften Anstieg der Corona–Infektionen im Frühjahr 2021 gezwungen, weitere Einschränkungen vorzunehmen, um die Infektionswelle zu brechen. Unter anderem werden alle Kindertageseinrichtungen, in denen sich Kinder oder Mitarbeiterin infiziert haben, für 14 Tage komplett geschlossen. Viele Schulen im Landkreis sind über Wochen geschlossen und es gibt Homeschooling oder Wechselunterricht. Zudem wird der Zutritt zum Einzelhandel begrenzt. Im April 2021 gilt zudem eine Ausgangssperre. Menschen müssen zwischen 21 und 5 Uhr zuhause bleiben.

Im Frühjahr 2023 enden die letzten Corona–Schutzmaßnahmen, als die Regierung die Testpflicht für den Besuch von Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie die Maskenpflicht für Busse und Bahnen aufhebt.