Am Schmotzigen berichten wir über die Fasnet in der Lokalredaktion Sigmaringen und im Kreis ausführlich ab 9 Uhr in einem Liveblog.

Ob Videos, Fotos oder kleine Texte: Unserer Reporterinnen und Reporter sind den ganzen Tag über im Kreis unterwegs und sammeln Eindrücke für den Fasnets-Liveblog - an dem Sie sich beteiligen können.

Schicken Sie uns dafür einfach ein Foto mit einer kleinen Nachricht (mit Name und Ort) per WhatsApp an 07571/728231. Oder per Mail an [email protected], auch mit den zuvor genannten Angaben. Und jetzt: Viel Spaß bei der Fasnet.

Den Liveblog finden Sie ab 9 Uhr hier auf schwäbische.de