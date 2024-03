Die Bürgerinitiative plant die Jahreshauptversammlung

In einer Vorstandssitzung hat die Bürgerinitiative „Nein zur Nordtrasse - Für eine Trassenführung der Vernunft und Zukunft“ die anstehende Jahreshauptversammlung vorbereitet. Diese ist für Dienstag, den 18. Juni 2024 um 20.00 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Inzigkofen geplant. Mitglieder, genauso wie Interessierte sind dazu herzlich eingeladen. In dieser Mitgliederversammlung stehen turnusgemäß Wahlen an, weshalb die mögliche Besetzung der Vorstands-Ämter ein Thema dieser Vorstandssitzung war. Solange sich das Landratsamt noch nicht zu einer möglichen Vorzugstrasse ausgesprochen hat - und das wird wohl noch bis zum Jahr 2025 dauern - befindet sich die Bürgerinitiative eher in einer Warteposition. Dies ändert sich aber dann wieder, wenn im Landratsamt „eine Trassenführung der Vernunft und Zukunft“ in Bezug auf das „Schutzgut Mensch“ nicht höchste Priorität haben sollte.

