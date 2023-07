Die aktiven „Alten Füchse“

Anlässlich des Jubiläums von Campus Galli entschlossen sich die Wanderfüchse, bei ihrem Juni–Ausflug dem Campus im Juli einen Besuch abzustatten. Am Freitag, 14.Juli, war es so weit. In Fahrgemeinschaften fuhren die Wanderfüchse zum Campus Galli. Ein Führer erwartet die Wanderfüchse und los ging es.

Unter dieser fachkundigen Führung ging es vorbei an verschiedenen Stationen, wie zum Beispiel der Gallus–Eremitage, zum ersten Höhepunkt, der jüngst fertiggestellten Scheune. Das gewaltige Strohdach war sehr imposant und dann im Inneren der Scheune machte der Nachbau, mit der damalig verfügbaren Bautechnik, die Wanderfüchse sprachlos. Weiter ging es am Neubau eines Hühnerstalls in gut einem Meter Höhe zum Paradiesgarten und zum Garten für Gemüse und Küchenkräuter.

Vorbei an der Baustelle Abts Hof erreichten die Wanderfüchse die eindrucksvolle Holzkirche mit Turm. Eine Stärkung auf dem Marktplatz unterbrach den Rundgang. Danach bekamen die Wanderfüchse Einblick in die Fertigung der unterschiedlichen Bauteile, die alle vor Ort erstellt werden, ob Stein, Metall oder Holz.

Vom Wanderfuchs Reinhold Hinder wurde den Schreinern des Campus ein Geschenk mitgebracht. Ein Beil mit einem sehr langen Lebenslauf, hier aus der Heimat. Bekannt ist von dem Beil, es ist vom Mengener Waffenschmied Reiner aus der Oberstadt aus der Zeit 1880 bis 1920!

Durchweg begleiteten die Gespräche der Wanderfüchse, der Lobgesang über den Ausflug vom letzten Dienstag, der Bootsausflug auf dem Bodensee und die herrliche Rast auf dem Höchsten mit dem immer wieder wunderschönen Rundblick über das Bodenseegebiet. Es war wieder einmal eine herrliche abwechslungsreiche Woche für die „Alten Füchse“ vor der Sommerpause im August.