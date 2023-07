Deutsche Meisterschaft im Target Sprint

Die deutsche Meisterschaft in der Disziplin Target Sprint fand vom 21. bis 23. Juli in Dingolfing statt. Beim Target Sprint wird eine 400–Meter–Sprintrunde absolviert, bevor es in Schießstand geht. Sobald alle fünf Ziele getroffen wurden, geht es erneut auf die Sprintrunde. Zum Abschluss erfolgt eine weitere Schießeinheit und Zielsprintrunde.

Für den SV Wolfartsweiler qualifizierten sich acht Sportler. Für einige war es die erste Teilnahme an einer DM und somit der Höhepunkt der Saison. Zur selben Zeit fanden internationale Wettkämpfe der ISSF statt, bei denen Sportler aus Deutschland, Italien, Schweiz, England und Ungarn teilnahmen.

Am Freitag wurden die DM im Einzel in den Klassen Herren I und Damen I ausgetragen. Dies sind die stärksten Klassen, bei denen Sportler der Nationalmannschaft mitlaufen. Karin Heinzler schaffte es ins Finale und erreichte schlussendlich Platz sieben in ihrer Klasse, Jennifer Schneider wurde 14., Jan Witt wurde bei den Herren I 20.

Am Samstag fanden unter anderem die Einzelwettkämpfe der Jugend und Herren II statt. Janick Mütz war nach zwei Wertungsläufen auf Platz acht bei den Schülern. Jannik Arnold und Laurin Lutz schafften es ebenfalls ins Finale bei der Jugend männlich und erzielten die Plätze sechs und sieben. Auch Anna Poch–Knödler kam ins Finale und holte Platz zehn. Bei den Herren II gab es zwei Wertungsläufe. Gerd Miller erreichte den vierten Platz, verpasste knapp das Podest und erzielte somit die beste Platzierung für den SVW im Target Sprint.

Am Sonntag wurden Staffelwettkämpfe in den Disziplinen Single Mixed–Team (2er Team) und Mixed–Team (3er Team) ausgetragen.

Single Mixed–Team: Gerd Miller/Karin Heinzler (Herren I / Damen I) Platz sieben; Jan Witt/Jennifer Schneider (Herren I / Damen I) Platz zwölf; Jannik Arnold/Sophie (Jugend–Landesverband übergreifende Mannschaft, außerhalb der Wertung) Platz vier.

Mixed–Team: Gerd Miller/Karin Heinzler/Vlada Rudych (Herren I/Damen I) Platz sieben; Jan Witt/Verena Schmutz/Karen Rödel (Herren I/Damen I) Platz zwölf; Jannik Arnold/Laurin Lutz/(Jugend–Landesverband übergreifende Mannschaft, außerhalb der Wertung) Platz zwei.

Für den SVW war es ein erfolgreiches Wochenende. Als letztes Highlight steht noch für Jannik Arnold, Gerd Miller und Karin Heinzler die DM in der Langstrecke im Harz Mitte September aus.