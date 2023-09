Der Sommerferienspaß 2023 endet mit der Waldwoche

Unter der Leitung des Kinder– und Jugendbüros Bad Saulgau/Erzb. Kinderheim Haus Nazareth Sigmaringen und mit Unterstützung von zahlreichen ehrenamtlichen HelferInnen nahmen in der letzten Ferienwoche 104 Kinder von sechs bis zwölf Jahren an der Waldwoche in Friedberg teil. Das Thema war „Phantastische Tierwesen — auf den Spuren ihrer Magie“, und die Betreuungskräfte übernahmen verschiedene Rollen aus der magischen Welt.

Nach dem Morgenkreis konnten die Kinder zwischen Bastel–, Spiel– oder Sportangeboten wählen. Für das leibliche Wohl sorgten Kiwi Birkler und Angelika Nusser mit leckeren Speisen, die immer sehr gut ankamen.

Die Kinder hatten die Möglichkeit, mit dem Drachen Zacki ein Floß zu bauen, mit dem sie über den Weiher fahren konnten. Einhörner, Zauberstäbe und Drachen wurden gebastelt und ein Tanz einstudiert. Außerdem konnten Zauber T–Shirts gestaltet werden und es gab einen Steckenpferd–Parcours für die selbst gebastelten Steckenpferde.

An Tag drei und vier fand die große Waldrallye statt. Wer am Nachmittag immer noch ausreichend Energie hatte, hatte die Möglichkeit, am Fußballturnier teilzunehmen. Am Donnerstagmorgen besuchten einige Kinder gemeinsam mit Doris Gaißmaier den Märchenwald und setzten sich mit verschiedenen Märchen auseinander.

Am Freitagnachmittag fand schließlich die Abschlussveranstaltung der Waldwoche und des gesamten Sommerferienspaßes statt. Die Eltern, aber auch alle Veranstalter des Sommerferienspaßes hatten die Gelegenheit, auf das Gelände des Wanderheims Friedberg zu kommen. Mit dem Waldwochenlied, einer Tanzaufführung und einer Diashow endete schließlich der 35. Sommerferienspaß.

Das Team des Kinder– und Jugendbüros Bad Saulgau/Erzb. Kinderheim Haus Nazareth Sigmaringen möchte sich recht herzlich bei allen Sponsoren der Waldwoche bedanken. Dazu zählen das Deutsche Rote Kreuz, Kaufland Bad Saulgau, das Erzbischöfliche Kinderheim Haus Nazareth, der FV Fulgenstadt, Malerwerkstätten Kleinheinz, die Ortsverwaltung Friedberg, Penny Markt Bad Saulgau, die Firma Securitas Erfurt, Rewe Bad Saulgau und Toom Baumarkt Bad Saulgau.

Ein besonderer Dank gilt der Ortsgruppe Friedberg des Schwäbischen Albvereins, die in jedem Jahr für ein schön gepflegtes Gelände sorgt. Ein herzliches Dankeschön gilt auch den MitarbeiterInnen des Kinder– & Jugendbüros und den ehrenamtlichen Helfern wie auch allen anderen Veranstaltern.