Der Schützenverein Laiz kriegt die Kurve

Im letzten Moment schafft es der Vorstand des Schützenvereins Laiz eine Hauptversammlung einzuberufen um eine neue Vorstandschaft zu wählen. Am vergangenen Samtag trafen sich die Mitglieder des Vereins, um nach den Berichten der Vorstandschaft, diese zu entlasten und die schwierigen Neuwahlen durchzuführen. Seit der letzten Wahl des Oberschützenmeisters Werner Mauch vor jetzt fast zweieinhalb Jahren ist es bekannt, dass dieser die Vereinsführung nach 6 Jahren an den Nagel hängen wird. Kein neuer Oberschützenmeister weit und breit in Sicht. Das Damoklesschwert der Vereinsauflösung schwebt über dem Verein. Der Verein setzt einen Strukturausschuss ein, führt eine umfangreiche Mitgliederbefragung durch um die Struktur des Vereins so anzupassen, damit eine Person gefunden wird, die das Ehrenamt des ersten Vorsitzenden übernimmt. Ständige Gespräche verantwortlicher Personen mit einzelner Mitgliedern und der bestehenden Vorstandschaft hatten schlussendlich Erfolg und bei den Wahlen wurde ein neuer Oberschützenmeister in Person von Franz Kapfinger gefunden. Erst seit einer Wahlperiode Schatzmeister des Vereins, stellt er sich dieser neuen Aufgabe. Für ihn wurde Thomas Kleineidam aus der Bogenabteilung zum neuen Vereinschatzmeister gewählt. Schriftführerin Michaela Weber, Sportleiter Ralf Kruse sowie die Jugendleiterin Christina Gräter wurden in ihren Ämtern wieder gewählt. Christina Gräter erhält mit Josef Pribek einen Stellvertreter an die Seite gestellt um die in den letzten zwei Jahren erfolgreiche Jugendarbeit noch besser weiter zu führen. Für den ausscheidenden Beisitzer und Waffen- und Gerätewart Hubert Weigel kehrt Walter Lindner wieder in die Vorstandschaft zurück. Die Leitung der Bogenabteilung übernimmt weiterhin Daniel Kleineidam. Zu den Kassenprüfern wurde Horst Schachtschneider und Werner Springmann gewählt. Auch Ortsvorsteher Wolfgang Querner zeigte sich glücklich über den positiven Verlauf der Wahl. Der Verein kommt somit nach der Pandemie wieder in ein ruhigeres Fahrwasser zurück und kann sich somit auch wieder, dem schon oft nachgefragten Vereineschießen, organisatorisch kümmern. In der Kürze wird es zunächst 2024 noch keinen Schießwettbewerb unter den Laizer Vereinen geben, aber für das Jahr 2025 wird es voraussichtlich in etwas abgewandelter Form ein neues Laizer Vereinschießen geben.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.