Der RockHock trotzt den Wetterkapriolen

Mitten in eine Schlechtwetterperiode fiel dieses Jahr der traditionelle RockHock der Stadtkapelle. Doch die Stadtmusiker ließen sich von der wenig ermutigenden Vorhersage nicht abhalten. Der Mut wurde belohnt und das Wetter zeigte sich am späten Nachmittag von seiner schönsten Seite. Bei strahlendem Sonnenschein spielten die Weitharter Musikanten zur Unterhaltung auf und sorgten für einen stimmungsvollen Auftakt rund ums Probelokal. Für gute Laune und rockige Takte sorgte anschließend die Coverband „Pentomino“. Bei Partygetränken und Leckereien vom Grill nutzten viele Daheimgebliebenen die Möglichkeit, einen unbeschwerten Abend in netter Gesellschaft zu verbringen. Bei Einbruch der Dunkelheit war das stimmungsvoll beleuchtete Festareal dicht bevölkert und die Gäste genossen die Atmosphäre sowie die powergeladene Performance der spielfreudigen Band. Gegen 22.30 Uhr fielen dann aber doch die ersten Tropfen vom Himmel. Während die eine Hälfte der Gäste den Heimweg antrat, feierte die andere Hälfte in der Probelokal–Bar weiter, wo die letzten Lichter erst weit nach Mitternacht ausgingen.

