Der Kunstverein Bad Saulgau präsentiert sich in Ravensburg

Die stilecht renovierte Eingangshalle des aus dem 15. Jahrhundert stammenden Heilig-Geist-Spitals in Ravensburg beweist sich ein weiteres Mal als überaus stimmiges Ambiente für eine Kunstausstellung. Bis zum 30. November beherbergt sie Malerei, Grafik und Bildhauerei von 23 Mitgliedern des Bad Saulgauer Kunstvereins und vermittelt Einblicke in das dortige künstlerische Schaffen. Konzipiert wurde das künstlerisch-literarische Event mit dem Titel „Künstlerische Vielfalt“ von der Vereinsvorsitzenden Anca Jung und ihrem Arbeitsteam mit Amanda Knapp, Marianne Queneherve und Susanne Baur, die selber gestalterisch tätig sind. Das Team hat die eingereichten Werkstücke an Stellwänden und auf Stelen platziert oder an die geschichtsträchtigen Wände gelehnt, ohne dort einen einzigen Nagel einzuschlagen.

In der Vernissage begrüßte der Geschäftsführer des Spitals, Ralph Zodel, das in Scharen gekommene Publikum und zeigte sich begeistert vom ausgeklügelten Arrangement der Arbeiten, deren Qualität und Strahlkraft. Anca Jung und Susanne Baur führten in die Ausstellung ein und richteten ein großes Dankeschön an Zodel und die Repräsentanten des Ravensburger Kunstvereins für ihr Entgegenkommen und die gute Zusammenarbeit. Die musikalische Umrahmung übernahm Judith Mutschler mit ihrer faszinierenden Stimme. Da die Ausstellung mit ihrem Anspruch auf künstlerische Vielfalt auch die Literatur einbezieht, sind zwei Lesungen geplant. Am 16. November kommt die erfolgreiche Bad Saulgauer Autorin Silke Nowak ins Heilig-Geist-Spital, die unter anderem für ihre Krimis bekannt ist. Am 23. November liest die Schauspielerin und Sprecherin Tinka Kleffner aus Armgard Schörles Roman „Julie und der Klang des Meeres“ sowie Lyrik aus dem „Handbuch der Alchemie“. Die Schriftstellerin ist ebenfalls anwesend. Beide Veranstaltungen beginnen um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.