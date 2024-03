Der Heimattag 2001 begeistert die Alten Füchse

Der letzte Mittwochnachmittag im Februar weckte bei den Alten Füchsen Erinnerungen an den schönen Heimattag 2001. Es war eine aufgeregte Stimmung im Fuchsbau: „Hast du den erkannt?“, „Da sahst du aber noch gut aus“, „Da hattest du noch Pepp“, „Weißt du noch, mit wem sie zusammen war“, „Das ist doch der … „, „Was ist aus dem/der geworden?“, „Die hat der sich verändert!“ - und so ging es immer weiter während auf der Leinwand der Umzug des Heimattages die Gruppen präsentierte. Nepomuk wurde genauso wieder erkannt wie der Ortsvorsteher. Und so ging sehr temperamentvoll der Nachmittag in Windeseile vorüber. Ludwig Löw, dem die Alten Füchse diesen lebendigen Nachmittag zu verdanken haben, wird auf geschlossenem gemeinsamem Wunsch den zweiten Teil des Heimattages 2001 Film am Mittwochnachmittag, 27. März, beim Plaudertreff um 15 Uhr im Fuchsbau vorführen. Die Gäste, die dabei waren und sich mit den Alten Füchsen gefreut haben sind auch herzlich eingeladen wieder dabei zu sein. Ebenso sind neugierige Bürger aus Mengen und Ennetach willkommen. Es macht Freude diesen herrlichen Heimattag Umzug wieder zu erleben.

