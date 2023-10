DAV Senioren wandern im Schmalegger Tobel

Vom Parkplatz an der Adelmühle ging es bei schönstem Herbstwetter in Richtung Glastobel. Schon nach kurzer Distanz bestaunten die Wanderer den wassertriefenden Baum am Wegesrand, fürwahr ein seltsames Gebilde. Vom Glastobel aus ging es nach kurzem Aufstieg zur Rinkenburg und danach zum Schmuckerhof. Bei der Rinkenburg handelt es sich um eine ehemalige Wehranlage der Kelten, die das abschüssige Gelände als natürliche Verteidigungsmöglichkeit ausbauten. Eine Anlage, die aufgrund ihrer Größe auf einen mächtigen Siedlungsort schließen lässt. Beim Schmuckerhof fällt die eigenwillige Ortstafel auf, die auf das „Königreich Schmuckerhof“ hinweist.

Nach Durchquerung des Schmalegger Tobels ging es Richtung Jägerhof zum Schmalegger Wasserfall. Das Wasser des Buttenmühlebachs fällt hier circa sechs Meter in die Tiefe. Von dort aus führte der Weg zurück zur Adelmühle. Wenn auch die Anforderungen an die Wanderer eher bescheiden waren (circa 200 Höhenmeter) ging ein schöner Wandernachmittag in einem gemütlichen Gasthaus in der Region zu Ende.