DAV Sektion Bad Saulgau im Berner Oberland

Am Wochenende des 9. und 10. Septembers begab sich die Sektion des DAV Bad Saulgau unter der Leitung von Thomas Birkle mit einer acht Personen starken Gruppe in das Berner Oberland. Es kommt selten vor, dass eine Bergtour zweimal im Jahr durchgeführt wird. Aber dank einem Artikel in der Schwäbischen Zeitung über die gleiche Bergtour ergab sich eine rege Nachfrage. Auch war die Hälfte der Teilnehmer unter 35. Man merkt, dass Bergsport auch für Junge Mitmenschen wieder an Attraktivität gewinnt.

Die Reise begann morgens in Bad Saulgau und nach vierstündiger Fahrt vorbei an Luzern, Brienzer See und Lauterbrunnen kamen wir in Stechelberg am Talschluss an. Dort ein vierstündiger Aufstieg über tausend Höhenmeter zur Rotstockhütte, der ersten Station auf unserem Weg zum Schilthorn. Der Himmel war wolkenlos, und die Sonne schien hell, während wir uns durch die malerische Landschaft umgeben von Dreitausendern und die Jungfrau von hinten erblickten. Die Rotstockhütte bot nicht nur einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Gipfel, auch überwältigte uns die Gastfreundschaft der Hüttenwirte. Hungrig und durstig ging an diesem Abend niemand ins Bett.

Am frühen Morgen brachen wir auf, die nächsten tausend Höhenmeter im Angriff um den Gipfel des Schilthorns zu erklimmen. Der dreistündige steile Anstieg erforderte Ausdauer und Geschick, ging über Stahlsicherungen und Treppenstufen hinauf, vorbei durch eine unwirtliche Mondlandschaft ‐ aber die Aussicht, die sich uns bot, war jede Anstrengung wert. Oben betrachteten wir das Treiben wie auf einem Hauptbahnhof von Besuchern aus allen Herren Ländern, die für einen kleinen Obolus von 100 Franken mit der Seilbahn bequemer am Gipfel ankamen.

Der Abstieg war ebenso anspruchsvoll wie der Aufstieg. Wir stiegen über die Kandaharpiste Richtung Mürren ab, immer dem Schweizer Dreigestirn aus Eiger, Mönch und Jungfrau gegenüber und immer neue Details an den Gipfeln und dem gegenüberliegenden Gletscher erkennend.

Die Schilthorn-Sektionstour war zweifellos ein Höhepunkt des Bergwanderns. Es ist erstaunlich, wie die Schönheit der Natur und die Gesellschaft von Gleichgesinnten solche Erlebnisse schaffen können, die ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Und man sieht etwas neues. Oder wie ein Teilnehmer treffend gesagt hat: „Ohne den DAV wäre ich nie ins Berner Oberland gekommen und hätte diese schöne Landschaft gesehen“.