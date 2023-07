DAV Sektion Bad Saulgau auf dem Fronalpstock

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen machte sich eine zehnköpfige Gruppe des Deutschen Alpenvereins (DAV) Bad Saulgau unter der fachkundigen Führung von Dr. Thomas Birkle auf den Weg zum Gipfel des Fronalpstocks, hoch über dem malerischen Vierwaldstättersee in der Schweiz.

Mit einer beeindruckenden Leistung bewältigten alle Teilnehmer die anspruchsvolle Bergtour, die mit ihren 1400 Höhenmetern so manche Herausforderung bereithielt. Die hervorragende Kondition und der Teamgeist der Gruppe ermöglichten es ihnen sogar, auf der anschließenden Gratwanderung teilweise insgesamt 1700 Höhenmeter zurückzulegen.

„Das gute Wetter und die tolle Gruppendynamik haben uns bei dieser Tour wirklich unterstützt“, schwärmt Dr. Thomas Birkle. „Es ist großartig zu sehen, wie alle Teilnehmer den Aufstieg mit Bravour gemeistert haben und dabei die atemberaubende Natur und Aussicht genießen konnten.“

Vom Gipfel des Fronalpstocks bot sich den Bergsteigern eine geniale Aussicht auf den Vierwaldstättersee, der 1500 Meter unterhalb wie ein majestätischer Fjord erschien. Die Teilnehmer konnten sich kaum sattsehen an diesem beeindruckenden Panorama, das sich ihnen bot.

Für den Abstieg entschied sich die Gruppe, die steilste Standseilbahn der Welt, die berühmte Stoosbahn, zu nutzen. Die Fahrt hinunter bot nicht nur eine willkommene Erholung nach dem anspruchsvollen Aufstieg, sondern erlaubte es den Bergfreunden auch, die technische Meisterleistung der Schweizer Ingenieurskunst zu bestaunen.

Der DAV Bad Saulgau nutzt diese Tour auch, um auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit hinzuweisen. „Fahrgemeinschaften sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, günstig die Schweizer Bergwelt zu entdecken“, betont Dr. Birkle. „Zwar hat die Schweiz eine vorbildliche Taktung im Nahverkehr, aber preislich fahren wir mit dem Auto zu einem Viertel der Bahnpreise“.

Die Teilnehmer zeigten sich begeistert von der Tour und sind sich einig, dass sie in Zukunft öfter in die Schweiz fahren wollen, auch wenn die Anfahrt etwas weiter ist. Die Schweiz sei aufgrund der aktuellen Preiserhöhungen in Deutschland nicht mehr so extrem teuer wie früher und bietet zugleich spektakuläre Naturerlebnisse, die Bergsteigerherzen höherschlagen lassen.

Mit unvergesslichen Eindrücken und einem Gefühl der Gemeinschaft kehrt die Gruppe des DAV Bad Saulgau von ihrer erfolgreichen Sektionstour zurück.