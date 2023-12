Rund um den Globus wird in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar das neue Jahr gefeiert. Traditionell greifen die Menschen zu Feuerwerksraketen und Böllern - je greller und lauter die Explosion, desto besser, denken viele. Bei den Tiere sorgt die alljährliche Böllerei allerdings für Stress, Angst und Schrecken.

Vor einem Jahr seien in der Silvesternacht im Kreis Sigmaringen neun Hunde entlaufen, berichtet Jenny Bauer. Hinzu komme eine Dunkelziffer - Hunde, die nicht als vermisst gemeldet werden oder nach kurzer Zeit wieder zurückfinde.

Tierretterin stellt sich auf viele entlaufene Hunde ein

Bauer ist ausgebildete Man- und Pettrail-Trainerin. Die Mössingerin ist Leiterin der Suchhunde Baden-Württemberg. „Wir suchen und sichern entlaufene Hunde“, erklärt Bauer. Seit der Aufhebung der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie beobachte sie eine stetige Zunahme an vermissten Hunden rund um Neujahr.

Jenny Bauer und ihre Akita-Hündin Avital (unten links) sichern seit sechs Jahren entlaufene Hunde. Unterstützt werden sie von einem Team, das im östlichen Teils Baden-Württembergs im Einsatz ist. (Foto: Tierhunde Baden-Württemberg )

„Dieses Jahr wird es heftig“, prognostiziert die Trainerin. Tatsächlich wurden nach Angaben des Statistischen Landesamts noch nie so viele Feuerwerkskörper nach Baden-Württemberg importiert wie vor diesem Jahreswechsel.

Deswegen appelliert Bauer an die Hundebesitzer, ihre Tiere zu sichern und ab 8 Uhr nicht mehr herauszulassen. Sie dennoch zum Feuerwerk mit nach draußen zu nehmen, nennt Bauer eine „Vollkatastrophe“.

Hundesicherer für ein Feuerwerksverbot

Zwar seien sich einige Besitzer sicher, dass ihre Hunde schussfest sind, da sie etwa einen entsprechendes Training absolviert haben. Allerdings könne sich das mit der Zeit ändern. Schlimmstenfalls bekommen diese Hunde dennoch Panik und reißen aus. Laut Bauer neigen vor allem junge Hunde dazu. Erfahrungsgemäß könne es bis zu 48 Stunden dauern bis ein Hund wieder zurück zu seinen Herrchen finde, so Bauer.

In der Silvesternacht selbst gehe das Team von Suchhunde Baden-Württemberg nicht auf die Suche nach den entlaufenen Hunden - obwohl ihre Hunde für die optische und akustische Belastung ausgebildet sind. Dennoch sei das Team an Silvester rund um die Uhr erreichbar und rücke am Tag danach aus. „Wir Hundesicherer sprechen uns für ein Feuerwerksverbot aus“, sagt Bauer - auch angesichts der Belastung der Wildtiere.

Bei Blaulicht sind die Hunde am Rotieren. Tierheimleiter Martin Grillenberger

Tiere und Hasen seien jedoch nicht in der Nähe des Feuerwerks, schränkt Alfred Bauernfeind, erster Vorsitzender des NABU Sigmaringen, ein. Für die Vögel sei der Krach weniger das Problem als vielmehr die grellen Lichter. Dadurch könnten sie aus ihrem Schlaf aufgescheucht werden und wertvolle Energie verlieren, so Bauernfeind. Stärker betroffen seien die Haustiere.

Im Tierheim Sigmaringen trifft man deswegen Vorkehrungen. In der Silvesternacht läuft rund um die Uhr ein Radio. Laut Tierheimsleiter Martin Grillenberger beruhigen die menschlichen Stimmen die Tiere. Außerdem überprüfe ein Mitarbeiter des Tierheims eine halbe Stunde nach Mitternacht, ob es den Tieren gut gehe.

Pferde und Katzen sind ebenfalls betroffen

Insbesondere Hunde seien an Silvester gestresst. Schlimmer als das Knallen der Feuerwerkskörper seien für die Tiere allerdings die Sirenen der Streifen- und Krankenwagen, die naturgemäß an Silvester im Dauereinsatz sind. „Bei Blaulicht sind die Hunde am Rotieren“, so Grillenberger.

Wir lassen sie nicht alleine. Virginia Falivena

Für Pferde sind die Feuerwerkskörper ebenfalls eine Belastung. „Pferde sind Fluchttiere“, erklärt Ines Fleischmann vom Pferdepensions- und Ausbildungsstall Knoll in Ostrach. Daher bleiben die Tiere über Silvester im Stall. Dieser befindet sich allerdings etwas außerhalb, die Belastung für die Tiere sei daher nicht so groß. Einige Tiere seien geräuschempfindlicher. Diese versucht das Team von Licht und Lärm abzuschirmen.

„Wir lassen sie nicht alleine“, sagt Virginia Falivena. Sie betreibt eine Katzenpension in Scheer. Katzen hätten ein viel besseres Gehör als Menschen, so Falivena. Silvester bedeutet für sie Stress. Daher wäre es auch für die Leiterin der Katzenpension besser, wenn die alljährliche Böllerei nicht stattfände.