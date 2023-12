Das Winterkonzert stimmt auf die Adventszeit ein

Die Bolsterner Chöre hatten am Vorabend des 1. Advent zum Winterkonzert in die St. Gallus-Kirche eingeladen. „Ich wünsche ihnen eine unterhaltsame Stunde voller Musikgenuss und Einstimmung auf die Adventszeit“ war der Wunsch der Vorsitzenden des Liederkranzes Bolstern, Manuela Wiese bei ihrer Begrüßung. Zuvor galt das Gedenken dem verstorbenen Ortsvorsteher Anton Störk mit einer Gedenkminute und dem vom Männerchor intonierten Lied „Über den Sternen wohnet Gottes Friede“. Mit dem an diesem Tag mehr als zutreffenden Lied „Es schneit“ brachten die Jüngsten des Kinderchores herzerfrischend die kalte Jahreszeit zum Klingen. Eindrücklich der Wunsch nach Gemeinschaft und Freundschaft beim „Wir legen unsere Sterne“. Von der Empore erklingend dann die maskulinen Töne des Männerchores unter der Leitung von Ursula Jankowski bei der Kantate „Tröstet mein Volk“ und dem Ruf „Brecht auf macht euch bereit“ beim „Adventslied“ und dem „Winter unter hohen Tannen“. Wieder vom Chorraum der Kinderchor und die Frauenstimmen des „DeJuChoBo“ bei „Hambani kahle“, dem Friedensruf der Zulu aus Südafrika und dem „Banaha“, einem Song aus dem Kongo.

Beeindruckend mit welcher Selbstverständlichkeit dabei die Kinder mit fremdsprachlichem Text und den Rhythmen umgingen. Strahlende Soprane, sichere Altstimmen und die Tenöre und Bässe als tragendes Fundament so präsentierte sich der „DeJuChoBo“. Angeführt von den rhythmusgebenden Männerstimmen formierte sich das Gesangsensemble um Chorleiterin Ulrike Keßler im Chorraum, um mit dem auf dem Spiritual „Amen“ basierenden Friedenslied „Peace to the World“ ihren Part zu eröffnen. Volksliederhafte Innigkeit, zeitlos und modern zugleich das „Advent ist ein Leuchten“. Ausdrucksstark der Folk-Rock-Song „The Sound of Silenc“ und einfühlsam der Zillertaler-Erfolgssong „Wir alle sind Engel füreinander“. Nicht nur einfühlsame Begleiter der Chöre waren Isabell Trautmann und Jonas Huurdemann von „JIM“ sondern zusammen mit Madeleine Trautmann als Sängerin auch die Interpreten des Trance-Songs „Strong“. Der schwungvolle Gospel-Song „This Little Light Of Mine“ und das gemeinsam gesungene „Wir wollen Frieden“ beendete das Konzert, das vom Publikum mit viel Beifall und wohlgefüllten Spendenkörbchen belohnt wurde. Auf dem Dorfplatz sorgte dann der Heimat- und Narrenverein dass auch das leibliche Wohl an diesem Abend nicht zu kurz kam.