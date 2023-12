Ein Krankenhaus wird zum Patienten, ein Bürgermeister schafft die Wiederwahl nicht und eine Gemeinde braucht einen neuen Investor - im Kreis Sigmaringen läuft es 2023 nicht überall gut.

Krankenhaus wird selbst zum Patienten

Dem SRH-Krankenhaus Sigmaringen fehlen mehrere Millionen Euro. Der Landkreis muss neues Geld bereitstellen. (Foto: Michael Hescheler )

Es läuft unrund am Sigmaringer Krankenhaus - (sehr) milde ausgedrückt. Die Klinik wird selbst zum Patienten, gerät in finanzielle Schieflage und macht einen Verlust von rund 17 Millionen Euro. Der Landkreis verabreicht mehrere millionenschwere Finanzspritzen.

Doch damit nicht genug, die Krankenhausleitung baut rund 125 Stellen ab, 60 Menschen verlieren ihre Jobs direkt. 35 Stellen werden durch Fluktuation und Renteneintritt nicht wieder besetzt. 30 Mitarbeiter, deren Jobs als Servicekräfte wegfallen, bekommen ein Angebot für eine Stelle in der Pflege, wo ein Mangel besteht. Es kommt zu Protesten. Gleichzeitig ergeben sich an anderer Stelle neue Probleme, mehrere Ärzte sollen gekündigt haben.

+++ Im Frühjahr deutet sich an, dass dem SRH–Krankenhaus Sigmaringen der finanzielle Kollaps droht +++

Wirtschaft am Boden

Eher ruhende Baustelle als Betrieb: Das Gelände von Boxtango. (Foto: Julia Freyda )

Der Wirtschaftsstandort Ostrach wird arg in Mitleidenschaft gezogen. Gleich zwei Unternehmen melden 2023 Insolvenz an. 25 Jahre nach seiner Gründung stellt der Modellbauer HFM einen Insolvenzantrag. Das Unternehmen hatte zwischenzeitlich bis zu 85 Mitarbeiter.

Weniger Mitarbeiter, aber wahrscheinlich nicht minder motiviert war Boxtango. Die Firma will ein Container-Terminal in Ostrach bauen - doch stattdessen setzt sich der Geschäftsführer ab und taucht unter. Das Finanzamt stellt Insolvenzantrag.

Niederlage für Bürgermeister

Für Holger Jerg endet im Frühjahr eine Ära. (Foto: Sebastian Korinth )

Gammertingen geht sparsam mit seinen Bürgermeistern um - zumindest in den vergangenen 60 Jahren. Da haben den Laucherttalern gerade mal zwei gereicht. Erwin Hirschle sitzt von 1963 bis 1999 im Chefsessel, kurz vor der Jahrtausendwende übernimmt schließlich Holger Jerg. Der hätte auch gerne nach 24 Jahren im Amt noch weitergemacht. Aber keine Chance.

Bei der Wahl muss er sich deutlich geschlagen gegeben. Sein parteiloser Herausforderer Andreas Schmidt holt rund 66 Prozent der Stimmen, der Amtsinhaber (bis dahin) nur etwas mehr als 26. Und jetzt? Übernimmt er eine neue Aufgabe und wird zum 1. Januar Geschäftsführer der Breitbandversorgungesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS).

Neuer Investor gesucht

Das mir der Nahwärme in Bingen wird erstmal nichts. (Foto: Christian Charisius/DPA )

Die Planungen fortgeschritten, der Platz ausgesucht und die Binger in freudiger Erwartung auf ihr neues Nahwärmenetz - aus dem jetzt aber vorerst gar nichts wird. Seit 2020 warten die Bürger auf die Wärme aus Sonnenenergie und einer Hackschnitzelanlage, auf 8500 Quadratmetern hätte eine Solarthermieanlage entstehen sollen.

Durch einen Rückzieher der Stadtwerke Sigmaringen - die sich am Bau beteiligen wollten - sieht sich die Gemeinde gezwungen, an anderer Stelle Geld für das Vorhaben aufzutreiben. Denn die Kommune will an den Plänen für das Netz festhalten.

Flammen wüten bei Firma

Stundenlang wütet das Feuer in der Firma. (Foto: Mareike Keiper )

Ein Montagnachmittag hält Ende November die Feuerwehren im Kreis in Atem: Beim Medizintechnikhersteller Medi-G in Meßkirch bricht ein Feuer aus. Rund 400 Einsatzkräfte sind vor Ort, um den Flammen Herr zu werden, die einen Millionenschaden anrichten.

Die Feuerwehr spricht vom größten Brand in Meßkirch seit 20 Jahren. Am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wird die Schleiferei der Firma, in der das Feuer ausgebrochen ist. Während auch Teile der Produktionshalle niederbrennen, bleibt das Bürogebäude intakt.

Gemeinde muss Strafe zahlen

In dem Fall gibt es nach mehreren Instanzen eine Entscheidung. (Foto: Stefan Puchner/dpa )

Mitte Juli fährt die Verwaltung Ostrachs eine bittere Niederlage vor Gericht ein: Sie muss eine Vertragsstrafe in Höhe von 100.000 Euro an einen damals 85-jährigen Ostracher zahlen. Die Geschichte nimmt ihren Anfang im Jahr 2016. Damals schließen Verkäufer und Gemeinde einen Kaufvertrag über eine Waldfläche (die die Gemeinde roden lässt, um den geplanten Zuschnitt für ein Baugebiet einzuhalten), mit der Verpflichtung, dem Verkäufer innerhalb von drei Jahren Ackerflächen zum Kauf anzubieten.

Dies geschieht nicht, die vereinbarte Vertragsstrafe wird fällig. Sie kann sich allerdings noch auf 80.000 Euro reduzieren - wenn die Gemeinde dem Mann innerhalb eines Jahres fünf Grundstücke zum Kauf anbietet.

Gefängnis für Hofbewohnerin

Bei einem Großeinsatz von Tierrettung, Veterinäramt und Polizei werden im Februar 2020 rund 100 Tiere von einem Hof in Mengen geholt. (Foto: Archivfotos: Jennifer Kuhlmann, Tierrettung Südbaden )

Auf einem Hof in Mengen verenden im Februar 2020 vier Hängebauchschweine qualvoll, etwas mehr als drei Jahre später muss die Halterin deshalb ins Gefängnis - aber nicht nur deshalb. Die inzwischen 58-Jährige hat schon mehrere Vorstrafen, dazu kommt eine negative Verhaltensprognose.

Sie muss für ein Jahr ins Gefängnis. Ihr 38–jähriger Sohn und Eigentümer des Hofs wird hingegen freigesprochen, genauso die beiden mitangeklagten Brüder und die Partnerin eines Bruders.

