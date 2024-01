Es geht Schlag auf Schlag: Mit dem Dreikönigstag beginnt die Fasnet. Vor der mit dem Schmotzigen oder Gompigen Donnerstag am 8. Februar beginnenden Hauptfasnet sind im Raum Bad Saulgau/Sigmaringen etliche Narrentreffen geplant. Die diesjährige Fasnet ist kurz und intensiv, denn am 14. Februar ist bereits alles vorbei. Wo überall Narrentreffen sind. Ein Überblick.

Festakt 100 Jahre VSAN in Bad Saulgau

Wann und wo? Wann: Samstag, 13. Januar

Wo: Marktplatz, Oberamteihof und Oberschwabenstadion Bad Saulgau

Die VSAN (Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte) feiert am Samstag, 13. Januar, ihr 100-jähriges Bestehen mit einem großen Festakt. Für die Öffentlichkeit bietet die gastgebende Dorauszunft Saulgau am Samstag folgende Programmpunkte an: Von 10 bis 14 Uhr findet im Oberamteihof ein närrischer Markt mit närrischen Speisen und Getränken sowie Brauchtumsvorführungen und Kinderspielen an.

Um 14.30 ist ein Narrengottesdienst in der Johanneskirche. Um 17 Uhr ist auf dem Marktplatz eine Serenade mit Fahnenparade der VSAN-Zünfte. Die Dorauszunft führt dann um 18 Uhr im Oberschwabenstadion ihr Hexensetzen auf (mit Feuerwerk). Und ab 19.30 gibt es eine Narrennacht in vielen Bad Saulgauer Gaststätten.

Alb-Lauchert-Ringtreffen in Veringenstadt und Veringendorf

Wann und wo? Wann: Freitag, 12. Januar, bis Sonntag, 14. Januar

Wo: Festzelt in Veringenstadt und im Ort

Zum 40. Jubiläum des Ringtreffens des Narrenrings Alb-Lauchert richten die Narrenzünfte Glecklesbender aus Veringendorf und die Narrenzunf Veringenstadt die Feierlichkeiten gemeinsam aus. Los geht es am Freitagabend mit einem Nachtumzug ab 19 Uhr. Erwartet werden 2500 Narren. Anschließend findet eine Fastnachtsparty im Festzelt statt. Am Samstag, 13. Januar, dürfen die geladenen Narrengäste beim Ringabend feiern. Zum Abschluss findet am Sonntag um 13.30 Uhr der große Ringumzug mit 5000 Narren statt. Dazu gibt es buntes Treiben im Festzelt und im Ort.

Narrentreffen in Inzigkofen

Wann und wo? Wann: Freitag, 19. Januar, und Sonntag, 21. Januar

Wo: Festgelände rund um die Römmerhalle in Inzigkofen, die Halle wird geöffnet sein und es werden zwei Zelte aufgestellt

Die Ledigengesellschaft Inzigkofen feiert ihr 200-jähriges Bestehen mit einem Narrentreffen. Geplant sei ein Nachtumzug am Freitagabend mit über 30 Zünften und rund 1500 Hästrägern. Beginn: 19.30 Uhr.

Am Sonntag wird es um 9 Uhr einen Narrengottesdienst in der Klosterkirche in Inzigkofen geben, bevor es um 10.30 Uhr mit dem Zunftmeisterempfang im Bürgersaal des Rathaus Inzigkofen weitergeht. Der Jubiläumsumzug mit über 35 Zünften und rund 2000 Hästrägern wird am Sonntag um 13.31 Uhr starten.

Ringtreffen in Altshausen

Wann und wo? Wann: Samstag, 20. Januar, und Sonntag, 21. Januar

Wo: Marktplatz Altshausen und im Ort

Zimmerleute stellen am Samstag, 20. Januar, um 16 Uhr den Narrenbaum auf dem Marktplatz. Ab 19 Uhr beginnt die Narrennacht auf dem Marktplatz. Der große Narrensprung findet am Sonntag, 21. Januar, ab 13.30 Uhr statt.

Bruderschaftstreffen Obere Donau in Sigmaringendorf

Wann und wo? Wann: Samstag, 27. Januar und Sonntag, 28. Januar

Wo: Hirschplatz und Donau-Lauchert-Halle Sigmaringendorf

Das Narrentreffen beginnt mit dem Bruderschaftsball in der Donau-Lauchert-Halle am Samstag um 19 Uhr. Parallel gibt es auf dem Hirschplatz vor der Halle eine Partynacht. Nach einem Festgottesdienst am Sonntag um 9 Uhr startet um 13.30 Uhr der Umzug durch Sigmaringendorf. Veranstalter ist die Fastnachtsgesellschaft Laucherthal.

OHA-Treffen in Herbertingen

Wann und wo? Wann: Samstag, 3. Februar, und Sonntag, 4. Februar

Wo: Alemannenhalle Herbertingen und im Ort

Die Narrenzunft Herbertingen richtet das OHA-Treffen mit den weiteren Zünften aus Ostrach, Altshausen und Scheer aus. Es startet am Freitagabend um 18.15 Uhr mit dem Narrenbaumstellen und dem anschließenden Brauchtumsabend in der Alemannenhalle. Ab 20 Uhr ist närrisches Treiben und die OHA-Party im Zelt neben der Alemannenhalle. Am Sonntag, 4. Februar, findet ab 14 Uhr der OHA-Umzug mit etwa 3000 Maskenträgern statt.