Einer erfüllt sich einen Kindheitstraum, andernorts atmet ein ganzes Tal auf und handwerkliches Geschick zahlt sich aus: Das Jahr 2023 hat eine ganze Reihe Erfolgsgeschichten geschrieben. Schwäbische.de hat sie noch einmal zusammengefasst.

Früh übt sich

Lena Burth Bürgermeisterin von Ostrach (Foto: Privat )

Konrad Adenauer wird 1917 zum bis dato jüngsten Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Köln gewählt – und ist da bereits 41 Jahre alt. Bei Lena Burth in Ostrach (bis jetzt) geht’s schneller nach oben: Die 26-Jährige wird im Sommer zur Bürgermeisterin ihrer Heimatgemeinde gewählt und ist damit die jüngste in ganz Baden-Württemberg.

Die parteilose Burth setzt sich gegen mehrere Mitbewerberinnen durch und startet in die erste Amtsperiode. Adenauer war übrigens 16 Jahre im Amt – und wurde irgendwann Bundeskanzler.

Das geht runter wie Öl

Paul und Jürgen Belthle stellen bei der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ ihr Unternehmen vor. (Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer )

Beim Ölmüller Paul Belthle aus dem Donautal läuft es wie geschmiert: Der Umsatz liegt 2022 bei rund 1,4 Millionen Euro. Im Herbst 2023 nimmt er gemeinsam mit seinem Vater an der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ teil, um Firmenanteile an Investoren zu verkaufen.

Der Plan geht auf, das Duo veräußert 20 Prozent der Firma für 200.000 Euro. Zum Geld gibt’s bundesweite Aufmerksamkeit, denn der 17-jährige Belthle hat ein klares Ziel: „In den Küchenregalen und Supermärkten in ganz Deutschland zu erscheinen.“

Fürstliche Fußstapfen

Prinz Aloys (rechts) soll Nachfolger von Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern werden. Er ist sein Neffe und Sohn von Ferdinand von Hohenzollern, der auf dem Foto mit Tochter Victoria, Frau Ilona und Sohn Fidelis zu sehen ist (von links). (Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke )

Man kann nicht früh genug an morgen denken – das gilt auch für Fürsten und solche, die es noch werden wollen. In seiner in diesem Jahr erschienen Biografie schreibt Karl Friedrich Prinz von Hohenzollern, dass er sich einst zur Fürstenrolle berufen fühlte.

Bei seinem Sohn Alexander sieht das ein wenig anders aus, er will nicht in die fürstlichen Fußstapfen des Vaters treten. Aber wer macht dann irgendwann mal weiter? Die Lösung ist schon gefunden. Es wird eine Familien- und eine Unternehmensstiftung geben – und einen neuen Chef des Hauses: Aloys, der Neffe des Fürsten und Sohn seines Bruders Ferdinand.

Doppelt hält besser

„Es stimmt“, sagt Alexandra Hofmann im Oktober gegenüber Schwäbische.de: Sie will 2024 für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) antreten.

Ob’s wirklich klappt, entscheidet sich beim Deutschland-Finale am 16. Februar 2024. Hofmann wird aber nicht alleine auf der Bühne stehen, sie hat sich gemeinsam mit Jørgen Olsen von den Olsen Brothers beworben – die den Wettbewerb im Jahr 2000 gewonnen haben.

Ein Traum geht in Erfüllung

Hat gut lachen: Raphael Osmakowski-Miller wird zum Bürgermeister gewählt.. (Foto: Ingo Rack )

Er hat es geschafft: Raphael Osmakowski-Miller kann die Bürgermeisterwahl in seiner Heimatstadt Bad Saulgau deutlich für sich entscheiden.

Bei der Wahl holt er sich rund 60 % der Stimmen. Nach einem langen und intensiven Wahlkampf – inklusive verbalen Gefechten mit Kandidat Roland Schmidt – zeigen sich Spuren am (noch) ehrenamtlichen Bürgermeister von Beuron: Er hat 15 Kilo abgenommen. Eine Sache, mit der er sicher leben kann. Schließlich geht mit dem Wahlsieg ein Kindheitstraum für den 53-Jährigen in Erfüllung.

Natur bleibt unberührt

Die Banner haben ausgedient, Ziel erreicht: Im Donautal wird kein Kalk abgebaut. (Foto: Schwäbische.de )

Natur und Menschen im Donautal können aufatmen: Das Ministerium für Landesentwicklung erteilt dem geplanten Kalkabbau im Donautal eine Absage.

Der Mittelberg (im Besitz von Maximilian Prinz zu Fürstenberg) in Thiergarten war als Vorranggebiet für den Abbau von Karbonatgestein, also hochreinem Kalk, mit einer Fläche von 9,6 Hektar vorgesehen. Jahr für Jahr sollten dort 200.000 Tonnen hochreine Kalke gefördert werden. Und dies 25 bis 30 Jahre lang. Pech für den Fürsten, Glück für Flora, Fauna und Talbewohner.

Das passt!

Gesellin Milena Herdt ist mit diesem Hosenanzug Bundessiegerin in der Maßschneiderin geworden. (Foto: privat )

Deutschlands bester Schneider-Azubi kommt 2023 aus Sigmaringen. Mit einem Hosenanzug hat sich die 19-jährige Milena Herdt zum bundesweiten Sieg genäht.

Den Grundstein für ihren Erfolg hat einst ihre Großmutter gelegt, wie Herdt verrät: „Sie hat viel Kreatives mit mir gemacht: gekocht, genäht, gehäkelt, gebastelt.“ Und das hat sich jetzt ausgezahlt. Inzwischen macht Herdt ihren Meister in Mannheim und will irgendwann an die Klosterschule Wald zurückkehren, um ihr Wissen weiterzugeben.

Übrigens, wir haben auch schon 2022 die Gewinner des Jahres gekürt.