In jedem Jahr gibt es Themen im Kreis Sigmaringen, die einen auf die Palme treiben. Das können merkwürdige Entscheidungen, schlechte Neuigkeiten oder Entwicklungen sein. Hier ein Überblick, was die Bürger im Landkreis Sigmaringen in diesem Jahr aufgeregt hat.

Die letzten beiden Unverpacktläden im Kreis schließen

Die letzten beiden Unverpacktläden im Kreis Sigmaringen haben geschlossen. (Foto: privat )

Vor einigen Jahren schoss die Idee noch aus dem Boden wie Unkraut, doch jetzt hat sie sich wohl verwachsen: Die beiden verbleibenden Unverpacktläden in Sigmaringen und Bad Saulgau haben geschlossen. Das Geschäft in Meßkirch gibt es schon seit Herbst 2022 nicht mehr, nun folgen auch die letzten beiden.

Lejla und Sandra Späh, Inhaberinnen des „Tante und Emma“ in Sigmaringen, geben im Herbst nach zweieinhalb Jahren auf, das Geschäft in Bad Saulgau, das erst neun Monate zuvor den Inhaber gewechselt hat, schließt im September.

Die Spähs begründen ihren Rückzug mit der Inflation und der Folge, dass weniger Kunden ihr Geschäft aufsuchen – es lohne sich nicht mehr. Diana Zimmermann, Inhaberin des Bad Saulgauer Unverpacktladens, hat ähnliche Gründe. Es rechne sich nicht mehr, das Geschäft zu führen.

Wie alles in Sigmaringen angefangen hat, steht hier.

Wer ursprünglich hinter dem Konzept in Bad Saulgau steckte, steht hier.

Landeserstaufnahme: Angespannte Stimmung

Die Stimmung in Sigmaringen droht bezüglich der LEA in diesem Jahr zu kippen. (Foto: Felix Kästle )

Die Situation rund um die Landeserstaufnahmestelle (LEA) ist nicht neu, das stimmt, aber sie hat sich in diesem Jahr weiter zugespitzt. Nachdem die Belegungszahl 2022 erhöht wurde, vorerst wegen der geflohenen Menschen aus der Ukraine, kamen dort in ähnlich hoher Zahl überwiegend Männer aus den Maghreb-Staaten unter.

Die Folgen wirken sich auch in diesem Jahr noch aus: Die Kriminalitätsstatistik belegt, dass es in Sigmaringen mehr Vorfälle gibt als andere Städte des Landkreises, weshalb in Sigmaringen zusätzliche Polizeikräfte unterwegs sind.

Aus Sorge formieren sich zwei Bürgerinitiativen: eine reaktiviert sich, eine gründet sich neu. Ihr gemeinsames Ziel lautet aber, die LEA in Sigmaringen zu schließen. Wie die Stimmung in der übrigen Bevölkerung ist, zeigt sich bei einer Aktion von schwäbische.de auf dem Marktplatz: Viele haben Angst und fühlen sich in der Stadt unwohl, andere verteidigen die LEA.

Im Oktober kommt schließlich Justizministerin Marion Gentges nach Sigmaringen zu einer öffentlichen Gemeinderatssitzung, bei der sich fast die gesamte Stadthalle mit Bürgern füllt, die ihre Sorgen kundtun wollen. Das Fazit des Abends: Fürs Erste bleibt die LEA in Sigmaringen, aber das Ministerium sucht derzeit nach weiteren möglichen Standorten.

Mehrere Vorfälle mit K.-o.-Tropfen bei der Fasnet

Eigentlich gilt die Fasnet als ein Fest der Fröhlichkeit, doch in diesem Jahr ist sie überschattet. Bei mehreren Partys kommen offenbar K.-o.-Tropfen zum Einsatz. Ein Schwerpunkt: das Ringtreffen in Gammertingen. Mehrere Menschen müssen am Abend behandelt werden, aber die Angaben widersprechen sich: Es kursieren sowohl unterschiedliche Angaben zu Betroffenen als auch verschiedene Annahmen, warum sie sich am Abend nicht gut fühlen. Eine von ihnen erzählt, wie sie den Zustand erlebt und dass sie Strafanzeige erstattet hat.

In Hohentengen bei einer Fasnetsparty werden wiederum wenige Tage später K.-o.-Tropfen im Urin einer 24-Jährigen nachgewiesen.

Unverständnis für Grundschulcampus

Die Geschwister-Scholl-Schule ist eine der beiden Grundschulen in der Sigmaringer Kernstadt. Sie ist auch von der Entscheidung des Gremiums betroffen. (Foto: Chiara Paulus )

Das Recht auf Ganztagsunterricht an Schulen kommt und die Stadt Sigmaringen als Träger sucht eine Lösung. Wie die aussieht, stößt einigen übel auf. Die Stadt plant nämlich, die Geschwister-Scholl-Schule und die Grundschule der Bilharzschule zusammenzulegen und einen Grundschulcampus zu eröffnen.

Blöd nur, dass sich viele Eltern und Lehrer kaum informiert fühlen, als dieses Thema plötzlich auf der Tagesordnung des Gemeinderats steht. Während die Stadtverwaltung immer wieder betont, die Kapazitäten mit der Umsetzung ihrer Idee bündeln und das größte Angebot für Eltern schaffen zu wollen, hagelt es von deren Seite Kritik.

Es folgt eine Absetzung des Tagesordnungspunkts, eine Bürgerversammlung und schließlich eine abgemilderte Form der Lösung: Fürs Erste bleibt auch der Erhalt der beiden Grundschulstandorte möglich, während die Eltern gleichzeitig stärker in die Planungen eingebunden werden sollen. Wie es weitergeht? Das entscheidet sich nächsten Sommer.

Kaum Bürger wollen die Biotonne

Nur ein kleiner Bruchteil der Menschen im Kreis Sigmaringen will die Biotonne. (Foto: Armin Weigel/dpa )

Der Landkreis Sigmaringen zieht nach: Auch hier wird es ab Januar die Biotonne geben. Allerdings beruht die Bestellung auf Freiwilligkeit. Wer möchte, kann den Biomüll künftig auch zum Wertstoffhof bringen oder den eigenen Kompost nutzen. Gleichzeitig steigen im neuen Jahr die Müllgebühren. Die Biotonne kostet nämlich jährlich mehr als 100 Euro und auch die Gebühr für die Abholung des Hausmülls steigt.

Die Konsequenzen zeigen sich bei der Auswertung der Bestellungen. Nur um die 3800 von insgesamt etwa 60.000 Haushalten im Kreis wollen die Biotonne. Ob der Rest wirklich ab Januar jede Woche zum Wertstoffhof fährt? Das bleibt abzuwarten.

Mooz Lee darf Kinder nicht mehr zeigen

Die Bad Saulgauer Patchworkfamilie mit Hannes, Petra Mayer, Cathy und Helmut Fauser dreht viele ihrer Videos für TikTok im Wohnzimmer. (Foto: Foto: Dirk Thannheimer )

Mit Witzen und Challenges sind sie bekannt geworden: Mooz Lee, ein TikTok-Phänomen. Dahinter steckt eine Patchworkfamilie aus Bad Saulgau, Helmut Fauser, seine Lebenspartnerin Petra Mayer und die Kinder. Mehr als eine Million Fans haben sie auf der Plattform schon.

Doch die Sache bekommt einen Haken: Das Landratsamt Sigmaringen stuft die Mitwirkung der Minderjährigen mit Verweis auf das Jugendarbeitsschutzgesetz als unzulässige Beschäftigung ein. Sollten die Kinder aber weiter zu sehen sein, droht ein Zwangsgeld. Mutter und Stiefvater haben deshalb einen Anwalt eingeschaltet.

Narren zerstören den Dorausschreier

Zwei Mitglieder der Gai–Hexen Binzwangen beschädigen am Gompiga Donnschtig den Dorausschreier aus Holz. (Foto: Dirk Thannheimer )

Gewalt hat an der Fasnet nichts zu suchen. In Bad Saulgau kommt es in diesem Jahr trotzdem dazu. Zwei Männer haben die Fasnetsfigur des Dorausschreiers in Bad Saulgau mutwillig zerstört. Auf dem Video einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie sie auf die Figur eintreten und -schlagen.

Es handelt es sich bei den Tätern um Mitglieder der Gai–Hexen, einer Narrenzunft aus Binzwangen. Das hat Folgen: Sie müssen die Figur zur Reparatur und wieder zurücktransportieren. Außerdem zahlen sie den Schaden.

