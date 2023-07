Das Rote Kreuz stellt sich vor

Im Zuge der Eröffnungsfeier des SRH–Neubaus war das Team vom DRK Kreisverband Sigmaringen am Mittwoch, 26. Juli, auf dem Areal des SRH–Klinikums anzutreffen. Für jung und alt war etwas dabei. Im Erste–Hilfe–Bereich konnten Kinder wie auch Erwachsene an Übungspuppen die Laienreanimation üben. Außerdem gab es ein Quiz über Erste–Hilfe–Maßnahmen, bei dem man sich über das Erlernte aus vergangenen Kursen selbst testen konnte.

Manuel Klotz, Notfallsanitäter in Ausbildung, stellte den Interessierten das Notarzteinsatzfahrzeug, kurz NEF genannt, vor. Außerdem konnten sich die Besucher über Möglichkeiten eines Hausnotrufanschlusses oder die Rotkreuzdose informieren. Diese ist im Notfall eine sehr gute Einrichtung, damit Einsatzkräfte wichtige Dokumente zum Beispiel über Medikamenteneinnahme oder Ähnliches in den Haushalten gleich finden. Es war ein sehr schöner Tag und wir freuen uns sehr über das große Interesse an unser aller Sicherheit.