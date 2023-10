Das Marbacher Weinfest hatte es heuer „in sich“

Das Herbst- und Weinfest des Musikvereins und Liederkranz Marbach verzeichnete in diesem Jahr einen Besucherrekord. Viel Musik und Gesang wechselten sich im Programm ab und so war für jedermann/-frau den ganzen Tag über etwas geboten. Der Vorsitzende des Musikvereins, Hubert Reiner, hieß die Gäste willkommen und freute sich natürlich, dass die Turnhalle voll besetzt war.

Eine gute Wahl hatten die Verantwortlichen beim Frühschoppen mit dem Musikverein Renhardsweiler getroffen. Mit Dirigentin Andrea Zeller bot die Kapelle zwei Stunden lang beste musikalische und dabei angenehme Unterhaltungsmusik. Doch dann gehörte die Bühne am Nachmittag den Sängerinnen und Sängerinnen, groß und klein. Das kleine Chorfestival eröffneten die „Little Dreams“ aus Ertingen unter der Leitung von Anna und Vera Wizemann. Sie hatten sich den Applaus des Publikums verdient und sangen gerne noch eine Zugabe. Cool und unerschrocken die fast 40 Mädchen und Jungen des Jugendchores Bolstern. Ulrike Kessler verstand es wieder mit ihrem Chor die Halle in Stimmung zu versetzen. Dem standen die Kinder des Marbacher/Bogenweiler-Haider Kinderchores in nichts nach. Andrea Häberle hat ja beide Chöre unter ihren Fittichen und so passte der gemeinsame Auftritt. Doch dann noch eine Premiere. Bei zwei Liedern und einmal verstärkt durch die Mamis, wurden zwei Chöre von alt und jung unter der Leitung von Rico Marquart dem Publikum vorgetragen, bevor der Liederkranz Marbach noch seinen Auftritt mit frischen italienischen Weisen hatte.

Musik wechselte sich dann mit dem Gesang ab und so war es die Jugendkapelle Herbertingen-Marbach unter der Leitung von Martina Ummenhofer, die musikalisch auf den Abend einstimmte. Der Musikverein Marbach lud dann zur Hitparade ein und präsentierte dem Publikum unter der Leitung von Anton Merkle und Omar Chechele dem Publikum zehn Titel. Ob Polka, Marsch, Modernes oder Volkslieder, es war alles vertreten. Jeder Titel von Lorenz Hund dem Publikum auf seine Art präsentiert und schon ging es für die Musikkapelle an den Start. Am Schluss stimmte das Publikum über Sieg und Platzierung ab. Auf Platz drei landete der Marbacher „Rainer-Marsch“, gefolgt von „Dem Land Tirol die Treue“. Das „Rennen“ machte schließlich der Titel „Partyplanet“, der dann nochmals gespielt wurde. Es hat sich wieder gezeigt, dass Gesang und Musik eine tolle Symbiose eingehen können.