Corpsversammlung 2023 der FFW Mengen Abteilung Ennetach

Am Samstag, 28. Oktober, fand die Corpsversammlung der Feuerwehr Mengen, Abteilung Ennetach, im Gasthaus „Adler“ statt. Abteilungskommandant Michael Wetzel durfte die drei Kameraden Emil Magino, Rudi Rapp und Herbert Stöckler in die Altersabteilung verabschieden.

Emil Magino ist 1970 mit 17 Jahren in die Feuerwehr eingetreten und hat im Jahr 1977 das Leistungsabzeichen in Bronze abgelegt und 1979 das Leistungsabzeichen in Silber. Daraufhin machte er die Ausbildung zum Maschinisten und schlussendlich 1994 den Lehrgang zum Sprechfunker. Des Weiteren war Emil von 1992 bis 2018 im Abteilungsausschuss als Beisitzer tätig.

Rudi Rapp ist ebenfalls mit 17 Jahren in die Feuerwehr eingetreten und legte 1977 mit seinen zwei Kollegen das Leistungsabzeichen in Bronze ab. Bei ihm folgte 1979 das Leistungsabzeichen in Silber. Man merkte gleich, dass Rudi hoch hinaus wollte, denn im Jahr 1978 folgte die Ausbildung zum Truppführer. Weiter ging es im Jahre 1980 mit der Ausbildung zum Gruppenführer. 1986 folgte auch bei ihm recht spät die Ausbildung zum Sprechfunker. Im selben Jahr besuchte er den Atemschutzlehrgang. Zwei Jahre später folgte der Ausbilder für die Grundausbildung und den Truppführer. Zuletzt besuchte Rudi 1989 den Zugführerlehrgang, hierbei war er einer der Ersten der gesamten Feuerwehr Mengen. Rudi Rapp war von 1991 bis 2008 stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Mengen und von 2016 bis 2022 im Abteilungsausschuss.

Herbert Stöckler trat ebenfalls 1970 in die Feuerwehr ein. 1977 legte er zusammen mit seinen zwei Kollegen das Leistungsabzeichen in Bronze nieder. Bei ihm folgte ebenfalls 1979 das Leistungsabzeichen in Silber. 1978 besuchte Herbert den Maschinisten Lehrgang in Sigmaringen. Gemeinsam mit Rudi Rapp ging er 1980 auf den Gruppenführerlehrgang in Bruchsal. Zuletzt folgte 1994 zusammen mit Emil Magino der Sprechfunkerlehrgang. Herbert war von 1977 bis 1982 Kassier in der Abteilung Ennetach. Ebenso war Herbert von 1987 bis 2013 im Abteilungsausschuss als Beisitzer.

Allen drei möchten wir ein großes Dankeschön aussprechen. Wir denken es war früher nicht immer einfach und ihr habt dazu beigetragen, dass wir immer noch eine Feuerwehr und ein Gerätehaus in Ennetach besitzen. Wir wünschen euch einen angenehmen Feuerwehr Ruhestand und hoffen, dass ihr uns ab und zu in den Proben und bei den Festivitäten besucht.