Chorgemeinschaft „Wir Für Euch“ besucht Partnerstadt Thann

Am vorigen Wochenende war die Chorgemeinschaft „Wir Für Euch“ in die Sigmaringer Partnerstadt Thann eingeladen. Der Besuch war lange geplant, wurde aber corona- und krankheitsbedingt zwei Mal verschoben. Auch wenn man sich bisher gar nicht oder nur flüchtig kannte, entstand sofort eine freundschaftliche Verbindung. Die Thanner sind liebenswerte Menschen, die den Sigmaringer Chor überaus herzlich empfangen haben. Dass die französischen Freunde feiern können, wurde mehr als nur deutlich. Aus dem Wochenende wurde ein wunderschönes, großes, gemeinsames Fest. Nach einer ersten Probe am Samstagmittag gab es einen Empfang im Rathaus, anschließend ein reichhaltiges Abendessen.

Für Sonntagmorgen war ein Stadtrundgang angesagt und die Besichtigung des Münsters. Hier wurde erklärt: In Straßburg steht das höchste, in Freiburg das größte und in Thann das schönste Münster. Bei einem Rundgang um das Kirchendach hatte man die wunderschöne Architektur in allen ihren Feinheiten in greifbarer Nähe und einen weiten Blick über die Stadt. Der Höhepunkt und der eigentliche Grund des Besuchs war das gemeinsame Konzert am Sonntagnachmittag. Dass die Thanner musikalisch gut aufgestellt sind, wurde in dem fast vierstündigen Programm unter Beweis gestellt. Nach dem Auftritt des Chorale de L‘Amitié unter der Leitung von Charles Vetter gab es solistische Gesangseinlagen, Trompeten-, Akkordeon- und Saxophonstücke sowie zwei Auftritte des Sigmaringer Chores mit seinem Chorleiter Manfred Zmeck. Das gemeinsame Finale bildeten die drei Lieder „Aux Champs Elysées“, „Ein bisschen Frieden“ und „Sierra Madre“. In dem bis auf den letzten Platz belegten Saal waren auch der Sigmaringer Bürgermeister, Marcus Ehm, und seine Gattin Verena, die extra wegen des Auftritts „ihres“ Sigmaringer Chores angereist waren. Es darf erwähnt werden, dass die Chormitglieder sehr stolz auf diese persönliche Unterstützung sind. In zwei Jahren wird der Chorale de L‘Amitié gemeinsam mit „Wir Für Euch“ in Sigmaringen auftreten. Die Einladung wurde bereits ausgesprochen, und beide Chöre freuen sich schon auf ein weiteres gemeinsames Konzert.