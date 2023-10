Chorgemeinschaft Cantemus unternimmt Chorreise

Am Samstag, 30. September, brach die Chorgemeinschaft Cantemus endlich zu ihrer lange geplanten und aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschobenen Chorreise nach Gemmrigheim (Landkreis Ludwigsburg) auf.

Ziel und Höhepunkt des Ausflugs war die Aufführung der Ragtime-Mass (Komponist: Johann Simon Kreuzpointner) im Rahmen des Erntedank-Gottesdienstes in der evangelischen Kirche in Gemmrigheim. Der Chor hatte die Ragtime-Mass bereits im Februar 2019 in der Johanneskirche in Bad Saulgau aufgeführt und besuchte nun die Heimat einiger Musiker der eigens für diesen Zweck gegründeten Jazz-Combo (auch bekannt als Sister Eve Mary‘s Ragtime Band), die zusammen mit der Chorgemeinschaft Cantemus musizierte.

Nach einer knapp dreistündigen Busfahrt erreichte der Chor samt Gastsängern und Saulgauer Musikern Schloss Beilstein, eine eindrucksvolle Residenz mit mittelalterlichem Flair, die als Quartier diente. Nachmittags erfolgte die Generalprobe unter der Leitung von Sr. Eva Maria Schenk in der Johanneskirche in Gemmrigheim.

Nach dem Abendbrot im Rittersaal von Schloss Beilstein versammelte man sich zur Weinprobe. Anja Gemmrich vom Beilsteiner Weingut & Edelbrennerei Gemmrich leitete die Weinverkostung auf sympathische Weise und überzeugte mit ihrem umfangreichen Fachwissen. Nach einem geselligen Abend und einer erholsamen Nacht stärkte man sich am nächsten Morgen mit einem leckeren Frühstück. Danach erfolgte der letzte Sound-Check in der evangelischen Johanneskirche in Gemmrigheim, bevor die hl. Messe um 9.45 Uhr begann.

Im Rahmen des festlichen ökumenischen Familiengottesdienstes, der live im Internet übertragen wurde, gab die Chorgemeinschaft Cantemus die Ragtime-Mass zum Besten. Die Dixieland Combo sorgte für eine perfekte musikalische Inszenierung, sodass die zahlreichen Gottesdienstbesucher während der Messe mehrfach begeistert applaudierten. Pfarrer Christof Fröschle bedankte sich für den Chorbesuch aus Oberschwaben und lud die Versammelten zu einem anschließenden Jazz-Frühschoppen in der benachbarten Kelter ein. Bei einem Weißwurstfrühstück gab die Combo sodann einige Jazz-Stücke zum Besten und rundete einen gelungenen Ausflug ins schöne Gemmrigheim am Neckar stimmungsvoll ab.

Interessierte finden die Aufzeichnung des Gottesdienstes vom 1. Oktober unter dem Link https://shorturl.at/mSXY0.