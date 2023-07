Chancentag an der Ludwig–Erhard–Schule Sigmaringen

Am Montag, 24. Juli, fand der von der Ludwig–Erhard–Schule Sigmaringen in Zusammenarbeit mit der Bertha–Benz–Schule Sigmaringen ausgerichtete Chancentag statt. 31 Referenten–Teams verschiedenster Institutionen, Behörden und Unternehmen — von der SAP AG über die Pädagogische Hochschule Weingarten und die Hochschule Albstadt–Sigmaringen bis hin zum Landratsamt Sigmaringen oder der Polizei, dem Zoll und der Bundeswehr — boten Vorträge sowohl an der Ludwig–Erhard–Schule als auch an der Bertha–Benz–Schule an. Verantwortlich zeichneten sich hierfür Stefan Kaltenbach und Johannes Hummel (Ludwig–Erhard–Schule) sowie Ralph Henrich (Bertha–Benz–Schule) als Organisatoren der Veranstaltung.

Schüler der Berufsfachschulen, des Berufskollegs Fremdsprachen sowie der verschiedenen Profile des beruflichen Gymnasiums bekamen die Chance, sich Vorträge nach Interesse auszuwählen, um dadurch Informationen aus erster Hand zu den jeweils angebotenen Studien– oder Ausbildungsmöglichkeiten zu erlangen. Da die Vorträge jeweils mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfanden, blieb nach den Vorträgen noch ausreichend Zeit, um Detailfragen zu stellen und Kontakte mit den Betrieben und Verantwortlichen an den Hochschulen, Universitäten und Behörden zu knüpfen. Die Schüler:innen haben nun bereits in den Sommerferien ausreichend Zeit, sich Informationen über Bewerbungsmodalitäten einzuholen, die Fühler auszustrecken und sich zu bewerben.