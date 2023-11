Cambridge Sprachzertifikat am WKSV

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe zehn des WKSV haben jedes Jahr die Möglichkeit, an einem Kurs zum Erwerb des Cambridge Sprachzertifikates, das international anerkannt wird und qualifizierte Sprachkenntnisse bescheinigt, teilzunehmen. 18 von ihnen haben, betreut von Englischlehrerin Andrea Welzel, die Prüfung auf dem Niveau B1 erfolgreich absolviert, fünf von ihnen sogar auf dem Niveau B2. Stolz konnten diese Jugendlichen nun ihr Zertifikat entgegennehmen, das ihnen sicher so manche Tür in der Zukunft öffnen wird. Herzlichen Glückwunsch! Foto: A. Welzel WKSV

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.