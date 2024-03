Cäcilienfest beim Katholischen Kirchenchor Ennetach

„Wir singen wieder - und wie“, schrieb der Diözesanpräses der Diözese Rottenburg-Stuttgart an die Kirchenchöre, die im Cäcilienverband für Deutschland (400.000 Sänger in 16.000 Chören) zusammengefasst sind. Die Sängerinnen und Sänger vom Kirchenchor Ennetach haben sich mit ihrer Chorleiterin Waltraud Marschall und Gästen im ADLER in Ennetach getroffen. Die Vorsitzende Anne Löw grüßte die Chormitglieder des Ennetacher Kirchenchors, auf den es erstmals im Jahr 1679 einen Hinweis gibt. Aufgabe eines Kirchenchores sei die Pflege und Weitergabe wertvoller Chormusik. Sie stellte fest, dass sich die Sänger mit viel Elan, Freude und Einsatzbereitschaft 47 Chorproben für 19 Chorauftritte bei feierlichen Liturgien eingebracht haben, die Stimmen geschult und den gemeinsamen Gesang gepflegt haben. Für jeweils 55 Jahre Treue zur Musica sacra wurde Helga Löw und Adeltraud Sauter gratuliert und Dank ausgesprochen. Sie erhielten Ehrenkunden von Bischof und Cäcilienverband, sowie eine persönliche Widmung von Pfarrer Einsiedler, ein Geschenk der Kirchengemeinde und Blumen vom Chor. Natürlich erklang zum Dank ein Chorgesang für die beiden Jubilarinnen.

