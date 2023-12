„Bus des Mémoires“ kommt nach Sigmaringen

Die Theatergruppe „Procédé Zèbre“ aus Vichy unter der Leitung von Fabrice Dubusset war erneut in Sigmaringen. Ein weiterer Höhepunkt des Erasmus-Projekts, an dem das HZG Sigmaringen seit 2018 teilnimmt, wird vorbereitet: der „Bus des Mémoires“ - „Bus der Erinnerungen“, der im März 2024 nach Sigmaringen kommen wird. Im Mittelpunkt steht die künstlerische Idee einer „Erinnerungsreise“: Stell’ Dir vor, Du steigst in einen Bus. Dieser Bus geht mit Dir auf eine Reise in die Vergangenheit. Er bringt Dich an besondere Orte in Sigmaringen und Umgebung, an denen mit unterschiedlichen Darbietungen und Theaterperformances an Ereignisse oder Menschen der Vergangenheit erinnert wird. Ein spannendes Erlebnis!

Die Projekt-Schülergruppe des HZG erarbeitet für den „Bus der Erinnerungen“ eine Performance, die an Lisa Frank erinnert. Sie war die einzige jüdische Schülerin des damaligen Staatlichen Gymnasiums Sigmaringen, die 1935 die Schule unfreiwillig verlassen musste und in die USA emigrierte. Parallel zur Theaterarbeit im HZG in französischer Sprache hatten Regisseur Fabrice Dubusset und sein Team Termine mit potenziellen Partnern für die Tour des „Bus der Erinnerungen“: Ein Treffen mit dem ehemaligen französischen Berufssoldaten Pierre Caudrelier aus Stetten a.k.M., der sich für die deutsch-französische Freundschaft engagiert; ein Gespräch mit einer Zeitzeugin, die über Zwangsarbeit im Krieg berichtete; ein Interview mit Sebastian Metzger vom Caritas-Verband Sigmaringen-Meßkirch, der über die Situation von Flüchtlingen in der Region Auskunft gab; eine Zusammenkunft mit den regionalen Geschichtsexperten Volker Trugenberger vom Hohenzollerischen Geschichtsverein und der Autorin Gabriele Loges, bei dem historische Zusammenhänge beleuchtet wurden. Auch das „Junge Theater Waldbühne“ Sigmaringendorf, das 2023 ein Stück über die Widerstandsgruppe um Sophie Scholl aufführte, erhielt einen Besuch.

Im Juli 2024 wird der „Bus des Mémoires“ dann mit Jugendlichen aus allen sechs am Projekt beteiligten Ländern auf Europa-Tour gehen und an deren Heimatorten Geschichte wieder lebendig werden lassen. Davor findet im April ein Treffen in Izieu bei Lyon statt, bei dem der 80. Jahrestag der Verschleppung der jüdischen Kinder aus dem Waisenhaus Izieu nach Auschwitz im Mittelpunkt steht.